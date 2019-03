Et ginn aktuell 5 Fäll vu Riedelen am Land. Dat confirméiert d'Direktioun vun der Santé um Freideg.

RTL-Informatiounen no gouf et e Foyer vu Riedelen an der Europaschoul zu Mamer - d'Eltere goufen och ewell an deem Sënn d'lescht Woch vun der Direktioun vun der Schoul informéiert.

Deen Infektiouns-Foyer gouf natierlech och vun der Direktioun vun der Santé detektéiert. No enger Enquete bei den infizéierte Leit an hirem Ëmfeld huet sech erausgestallt, datt et e Risk vu Propagatioun bannent vun der Populatioun gëtt.

D'Riedelen sinn eng viral Krankheet, déi extrem ustiechend ass.

Et gëllt Riedelen eescht ze huelen, well se grav Komplikatiounen ka mat sech bréngen, déi am uergste Fall zum Doud kënnen féieren.

Jiddwereen ka bis zu 20 Persounen ustiechen - duerfir den akute Rot vum Gesondheetsministère fir op Basis vun dëser spezieller Situatioun, säin Impf-Carnet ze préiwen, op d'Vaccinatioun géint Riedelen nach aktuell ass - en Traitement géint d'Krankheet gëtt et net.

Fir e komplette Schutz ze garantéieren, sinn zwou Dosen vum Vaccin néideg.

D'Symptomer vun de Riedelen sinn eng Nues, déi leeft, verbonne mat enger Conjonctivite, Houscht a Féiwer, dobäi kommen kleng, rout Punkten am ganze Gesiicht.

D'Riedele sinn eng Krankheet, déi obligatoresch muss vum Dokter deklaréiert ginn, dee se bei engem Patient feststellt.

Weider Informatiounen iwwert d'Krankheet, vun där wéi gesot den Ament 5 Leit betraff sinn, ginn et um Site sante.lu !