Den OGBL huet an der Chambre des salariés déi meeschte Sëtzt, 35 Stéck. Den LCGB klëmmt vu 15 op 18. Aleba, Landesverband a Syprolux bleiwen onverännert

Den Aarbechtsministère huet d'Resultater vun den Wale fir d'Chambre des salariés erausgeschéckt.



Den OGBL bleift bei wäitem stäerkste Kraaft a behält déi absolut Majoritéit. Vun de 60 Delegéierter stellt den OGBL der an Zukunft awer just nach 35, dat sinn der 3 manner, ewéi nach an de leschter Period.

Den LCGB ass mat 18 Leit an der Salariatskummer vertrueden, dat sinn der 3 méi, ewéi déi leschte Kéier.

Bei den anere Gewerkschafte bleift d'Zuel vun den Delegéierten onverännert.

Fir d'Bankegewerkschaft ALEBA sinn et 4 Delegéierter. Beim Landesverband sinn et der 2 a beim Syprolux 1.



Am Grupp 1, dem Stolsecteur, huet den onofhängege Gewerkschaftsbond ganzer 10 Punkte verluer, de chrëschtleche Gewerkschaftsbond där 13 gewonnen. Bei der Sëtzverdeelung bleift trotzdeem alles beim alen. D'Gewerkschaft NGL hat hei keng eege Lëscht méi.



Am Grupp 2 bei den aneren Industrie sinn d'Verloschter a Prozentpunkt zwar bedeitend manner staark, hei geet awer e Sëtz vum OGBL un den LCGB. Dat selwecht ass de Fall am Grupp 3, der Constructioun.



Am Finanzgrupp 4 verléiert d'Bankegewerkschaft ALEBA zwar minimal, bleift awer bei hire 4 Mandater.



Am Grupp 5 bei den Zerwisser geet nees 1 Sëtz vum OGBL eriwwer bei den LCGB, och hei war d'Neutral Gewerkschaft net méi mat enger Lëscht mat derbäi.



Am Grupp 6, dem ëffentleche Secteur, kann den onofhängege Gewerkschaftsbond liicht bäileeën, bei de Sëtz bleift awer alles beim alen. Fir d'FGFC gëtt et weiderhi kee Sëtz.



Am Grupp 7, dem Gesondheets-a Sozialwiesen, wënnt den OGBL 4 Punkten. Sëtzméisseg bleift alles beim alen. D'NGL war net méi mat dobäi.



Dat war och am Grupp 8 bei der CFL esou. De Landesverband verléiert zu Gonschte vum Syprolux, bleift awer stäerkste Kraaft a behält seng 2 Deputéiertemandater, de Syprolux behält 1.



Bei de Pensionnairen am Grupp 9 kann den onofhängege Gewerkschaftsbond 5 Punkte bäileeën, LCGB an ALEBA och. Dat, well den NGL net méi mat vun der Partie war. Sëtzméisseg bleift alles beim Alen.



Bei de Personalie fält op, datt am Grupp 5 zwar d'Generalsekretärin vum OGBL Nora Back de beschte Score gemaach huet, den Numm vum President André Roeltgen fanne mer allerdéngs eréischt an der Rei vun de Suppléanten erëm. Den LCGB-President Patrick Dury ass beim LCGB den éischten am Grupp 5.

Am Grupp 9 bei de Pensionären huet de Jean-Claude Reding fir den OGBL de beschte Score gemaach, den CSL-President huet jo annoncéiert, datt hien net méi fir dee Posten zur Dispositioun wäert stoen.

PDF: De Comuniqué vum Ministère du Travail

D'Resultater mussen elo awer nach validéiert ginn, éier se als offiziell gëllen.