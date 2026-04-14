Net schlecht gestaunt huet wuel d’Nataly Eismont wéi Si duerch d’High Street duerch Killarney an Irland gaangen ass an héieren huet, datt ee géif tuten. Well, wéi si sech ëmgekuckt huet, huet si weder Mann, nach Fra nach Kand konnten entdecken, déi fir de Kaméidi zoustänneg sinn. Et war e Mupp, deen hannert dem Steierrad vun engem Toyota CHR souz a wéi wëll op d’Tut gedréckt huet. Den Hond hat wuel een Zil: Säi Besëtzer oder eng Besëtzerin esou séier wéi méiglech nees zeréckzeruffen.
De Video huet d’Fra op Instagram gesat an do huet dëse fir méi wéi ee Schmunzele gesuergt.