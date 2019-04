Den Zerwiss vun der Liewensmëttelsécherheet warnt virum Kéis vun der Societéit "Fromagère de la Brie".

Déi ganz Produktioun gouf zeréck gezunn. A Frankräich goufe Fäll vu Listériose bei Leit, déi sou e Kéis giess haten, festgestallt. Dëst ka sech duerch Féiwer a Kappwéi bemierkbar maachen.

Vun den Autoritéiten heescht et, datt een dës betraffe Produiten net consomméiere soll.

All d'Detailer mat den Nummere fannt Dir hei.

De Communiqué vum Ministère

Rappel de l'ensemble de la production de fromages fabriqués par la Société Fromagère de la Brie sur son site de St Siméon en France (15.04.19)

Communiqué par: Ministère de la Protection des consommateurs / Commissariat à la qualité, la fraude et la sécurité alimentaire Les autorités de sécurité alimentaire du Luxembourg ont été informées par le système d'alerte rapide de la Commission européenne du rappel de l'ensemble de la production de fromages fabriqués par la Société Fromagère de la Brie sur son site de St Siméon en France.

En effet, en France, des cas de listériose ont été détectés auprès de personnes ayant consommé ces fromages.

Au courant de la semaine passée, certaines enseignes commerciales au Luxembourg avaient déjà notifié des rappels de certains fromages auprès des autorités luxembourgeoises dans ce contexte.

Ces rappels ont par la suite été publiés sur le portail de la sécurité alimentaire sous:

https://securite-alimentaire.public.lu/fr/actualites.html

Dorénavant toute la production de la laiterie en question est rappelée auprès du consommateur.

Les produits concernés sont détaillés sur le portail de la sécurité alimentaire sous:

https://securite-alimentaire.public.lu/fr/actualites/alertes/2019/avril2019/LaiterieFromagereDuBrie.html

Voilà pourquoi les autorités de sécurité alimentaire luxembourgeoises demandent aux consommateurs de ne pas consommer ces produits.

Les personnes qui auraient consommé ces produits non cuits et qui présenteraient de la fièvre isolée ou accompagnée de maux de tête, sont invitées à consulter leur médecin traitant en lui signalant cette consommation. Ces symptômes peuvent évoquer une listériose, maladie qui peut être grave. Les femmes enceintes, les enfants ainsi que les personnes immunodéprimées et les personnes âgées, doivent être particulièrement attentives à ces symptômes.

Pour des renseignements supplémentaires veuillez contacter:

Administration des services vétérinaires

Tél.: (+352) 247-82539

E-mail: info@asv.etat.lu

ou consulter le site: www.securite-alimentaire.lu