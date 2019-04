Dat sot d’Procureur Generale d‘Etat Martine Solovieff dem "Luxemburger Wort".

Hannergrond ass e Bréif vum grénge Minister Bausch un de Procureur virun engem Joer. An dësem Bréif huet hie sech gewonnert iwwert d’Aart a Weis, wéi den éischten Substitut de Ponts et Chaussés mat enger Prozedur gedreet huet. Wéinst engem Chantier op der Hëttermillen haten eng Partie Motocyclisten Accidenter.

Hätt de Minister d’Justiz beaflosst, dann hätt si selwer Demarchen ënnerholl, sou d’Martine Solovieff. D’Procureur générale d’Etat fënnt awer de Virgank vum Minister „onüüblech“ well ee normalerweis iwwert de Justizminister fiert. Well de Minister Bausch awer fir d’Ponts et Chaussés responsabel ass, wier de Virfall trotzdem net aussergewéinlech.

Juriste si gedeelt op der Fro vun Amëschung an d’Justiz. De Paul Hammelmann, och President vun der Sécurité Routière, sot an engem Lieserbréif op RTL.lu, de François Bausch hätt sech näischt virzegeheien.

De Verfassungsexpert Luc Heuschling, dee sot awer um 100,7 et géing kloer eng „Violatioun“ bestoen.

D’CSV huet zum Thema eng parlamentaresch Fro gestallt.