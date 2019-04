Ee Gesetz, wat fir vill hëtzeg Diskussioune gesuergt hat tëscht Euthanasie-Géigner an deenen déi dofir sinn, och um politeschen Niveau.

Et war jo souguer souwäit gaangen, dass de Grand Duc d'Gesetz net ënnerschreiwe wollt an hien als Suite dovunner seng Rechter per Verfassungsreform ageschränkt krut. D'Maryse Lanners iwwer ee Gesetz, wat d'Natioun gespléckt huet.

De Jean-Jacques Schonckert vun der Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité Lëtzebuerg war e Mëttwoch den Owend dann och eisen Invité am Journal op RTL Télé Lëtzebuerg.