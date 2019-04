Och an der Medezin geet et a bestëmmte Beräicher ëmmer méi a Richtung automatiséiert Prozesser.

E Roboter am Operatiounssall, deen dem Chirurg assistéiert, dat ass entretemps eng Realitéit, och zu Lëtzebuerg.

Am Grand-Duché goufen et bis ewell knapp 1.400 esou Interventiounen. Dat äntwert de Gesondheetsminister Etienne Schneider op eng parlamentaresch Fro vun der Grénger Deputéiert Josée Lorsché.

AUDIO: QP Roboterchirurgie / Reportage Pit Everling

"Da Vinci" heescht de Roboter deen operéiere kann, entwéckelt gouf e vun enger kalifornescher Firma, kaschten deet den Apparat 2,2 Milliounen Euro.

Zu Lëtzebuerg sinn den Ament de Centre Hospitalier an d'Hôpitaux Robert Schumann mat sou engem System equipéiert.

Dëse Roboter ass ënner anerem fir d'Urologie geduecht. 695 Interventioune goufen et bis ewell an dem Beräich zu Lëtzebuerg, déi éischte Kéier huet hei am Land 2013 e Roboter engem Chirurg assistéiert.

An der orthopedescher Chirurgie koum de Roboter eng 395 Mol an den Asaz, an der Chirurgie viscérale war et ronn 300 Mol de Fall. Dat sinn déi Zuelen déi d'Santé huet, dat anert Joer dierften et méi präzis Donnéeë ginn.



Iwwregens kéinten et geschwënn Interventiounen an der Gynekologie ginn, heescht et weider an der Äntwert vum Minister.



Bis ewell hunn zu Lëtzebuerg 15 Chirurgen déi néideg Formatioune gemaach, zwee sinn der nach am Gaang domat.



Déi vum Roboter assistéiert Chirurgie huet de Wee an d'Nomenclature iwwerdeems nach bal guer net fonnt, ënner anerem an de Beräicher Bauch-Chirurgie a Verdauungsapparat géing awer dru geschafft ginn, schreift de Minister.



Wat de Remboursement ugeet gëtt präziséiert, datt deen ëmmer den nämmlechten ass, egal wéi eng Technik, datt an den Asaz koum.



Detailléiert Bilane vun der robotiséierter Chirurgie zu Lëtzebuerg gëtt et bis ewell keng.



Den Da-Vinci-System gouf an de 1990er Joren entwéckelt. Weltwäit gëtt et där Apparater entretemps méi ewéi 4.000.

Eng Ekipp vun RTL huet sech och am CHL ugekuckt, wéi esou eng Operatioun mat engem Roboter ofleeft.