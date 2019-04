Dem Gesetz no ass jiddereen Organspender, ausser wann ee sech ausdrécklech schrëftlech dogéint entscheet. Um Terrain gëtt dat awer net sou applizéiert.

Et waren onerfreelech Zuelen vun Eurotransplant. Am Joer 2018 sinn zu Lëtzebuerg just 7 Organspender registréiert ginn, 2 manner wéi nach 2017 an am europäesche Verglach ee schlecht Resultat (http://statistics.eurotransplant.org/reportloader.php?report=268803-6089&format=pdf&download=1), dofir huet d'Nancy Arendt eng parlamentaresch Fro zum Thema Organspenden gestallt. De Gesondheetsminister Étienne Schneider huet elo op d'Fro geäntwert.

Wéi kann een d'Zuel vun Organspenden an d'Luucht setzen? Déi Fro stellt sech d'CSV-Deputéiert Nancy Arendt a wëll wëssen, ob de Règlement grand-ducal vum 18. Juli 2018 muss nogebessert ginn, ob d'Sensibiliséierungscampagnen vun de leschte Joren ee Succès haten an ob een elektronesche Fichier geschaaft soll ginn.

D'Asbl Protransplant hätt gären, dass den Étienne Schneider, deen dësen Dossier vun der Lydia Mutsch geierft huet, elo séier handelt. D'Ex-Ministesch ass nämlech kritiséiert ginn, well méiglech Verbesserungen ze laang géife schleefen. Den aktuelle Minister schreift elo, dass d'Nominatioun vun den neie „Referenten“, déi mam Règlement grand-ducal agefouert gi sinn, Zitat „am gaangen“ wär. Dës Persoune sollen eng Verbindung schafen tëscht de Spideeler an dem „Service national de coordination des dons d'organes“, dee vu Luxembourg Transplant assuréiert gëtt.

Den elektroneschen DSP, den „Dossier de soins partagé“, soll et erméiglechen, dass all Patient kann uginn, ob hien Organspender wëll sinn oder net. Dësen DSP soll nach dëst Joer operationell ginn. Dëse Patientendossier, deen 2015 getest ginn ass, hätt scho sollten am Joer 2017 agefouert ginn.

Op d'Fro vun der Nancy Arendt „Hunn d'Sensibiliséierungscampagnen aus der Vergaangenheet eng Hausse vun den Organspende mat sech bruecht“, bleift de Minister vague. Hie gëtt heizou keng konkret Zuelen. Hien erkläert, dass, no enger Etüd vum Abrëll 2018, 82 % vun de befrote Bierger positiv agestallt sinn, géintiwwer der Organspend an dass d'Asbl Luxembourg Transplant, déi vun der Regierung ënnerstëtzt gëtt, och vill Sensibiliséierungsaarbecht maache géif.

De Minister geet och net méi am Detail drop an, firwat d'Gesetz vum 25. November 1982, dat d'Generalsekretärin vun der Asbl Protransplant Christiane Bourg ganz gutt fënnt, net konsequent respektéiert gëtt. Dësem Gesetz no ass nämlech jiddereen Organspender, ausser wann ee sech ausdrécklech schrëftlech dogéint entscheet. An der Realitéit géif et awer virkommen, dass Organer net extraéiert ginn, wann den Doudegen sech zwar derfir entscheet huet, mä ee Member vun der Famill dogéint ass. Dat wär net am Aklang mam Gesetz, sou Protransplant.