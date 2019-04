Um Freideg den Owend fält de Startschoss fir dee groussen Télévie-Dag dëse Samschdeg a vun deem Ament u leeft de Compteur.

Beim Télévie geet et drëms, fir sech zesumme géint de Kriibs a fir d'Kriibsfuerschung z'engagéieren. Nach bleift vill ze maachen, well fir munch Kriibszorte gëtt et nach ëmmer keng Medikamenter, déi wierklech eng Heelung erméiglechen. Fir déi 18. Kéier huet sech an de leschte Méint nees dat ganzt Land mobiliséiert.

Hei kommt Dir op den Internetsite vum Télévie mat alleguer den Informatiounen

Startschoss vum groussen Télévie-Dag ass schonns haut den Owend um 19 Auer. Vun deem Ament u leeft den Télévie-Compteur bis an de spéide Samschdegowend. All Spenden déi iwwert d'Joer gesammelt goufen an d'Donen, déi vun den Owend u bis e Samschdeg den Owend erakommen, wäerte sech um Compteur affichéieren.

Um groussen Télévie-Dag e Samschdeg kënnen d'Leit vu moies bis owes an déi eenzel Centres de promesses goen, fir sech do z'ameséieren an den Télévie z'ënnerstëtzen.



Dëst Joer sinn d'Centres de promesses zu Schëffleng, Miersch, Jonglënster, am Kiischpelt an zu Rodange (zanter 2002 derbäi). Natierlech ass och erëm ee Centre de promesses um Kierchbierg am Siège vun RTL.

PDF: De Programm vum Télévie 2019

RTL-Artikel: De 27. Abrëll ass et esou wäit: Groussen Télévie-Dag

Radio, Télé, Internet

Op Radio Lëtzebuerg dominéiert e Samschdeg natierlech och den Télévie: Vu 6 bis 19 Auer ginn all d’Emissiounen um Radio-Web-TV op der Télé gewisen.

LIVESTREAM: RTL Radio live lauschteren

E Samschdeg vun 19 Auer un animéiert an diffuséiert RTL Lëtzebuerg live op der Télé an um Livestream op RTL.lu déi verschidden Aktiounen, déi queesch duerch d’Land organiséiert ginn.

Elo schonn e grousse Merci

Am Numm vun all de Concernéierte seet RTL elo schonn en häerzleche Merci. E ganz grousse Merci all deenen Aktiven, déi sech d'Joer iwwer fir d'Aktioun asetzen, an och deene Leit, déi den Télévie an hirem Testament vermierkt hunn an domadder och no hirem Doud nach Mënsche gehollef hunn.

Wat gouf an der Vergaangenheet gesammelt?

Alles an allem sinn duerch den Télévie, deen zanter 2002 zu Lëtzebuerg organiséiert gëtt, bis elo an deenen 18 Editiounen zu Lëtzebuerg iwwer 21 Milliounen Euro fir d'Recherche géint de Kriibs gesammelt ginn.

2018: 1.674.429 Euro

2017: 1.620.455 Euro

2016: 1.567.596 Euro

2015: 1.550.847 Euro

2014: 1.389.098 Euro

2013: 1.153.928 Euro

Eng kleng Hannergrond-Info (op Franséisch)

Le Télévie est une opération caritative organisée en Belgique francophone et au Grand-Duché de Luxembourg par RTL-TVI depuis 1989 au profit du F.R.S.-FNRS. Elle permet de récolter des fonds pour aider la recherche scientifique dans sa lutte contre le cancer et la leucémie, chez l'enfant et chez l'adulte. Elle s'achève par une soirée de clôture télévisée.



La somme récoltée est chaque année versée au F.R.S.-FNRS, qui organise l'évaluation des projets scientifiques soumis au Télévie : les projets sélectionnés reçoivent l'intégralité de l'argent récolté, les frais liés à l'évaluation étant pris en charge par le budget propre du F.R.S.-FNRS.



Depuis 2002, RTL Télé Lëtzebuerg au Grand-Duché de Luxembourg participe également au côté de la chaîne belge et organise aussi une grande soirée de clôture en simultané avec celle de RTL-TVI.