D'Kinnekshaiser aus der Belsch an Holland, aus Skandinavien, vu Monaco a Liechtenstein, Spuenien, Groussbritannien a Jordanien si vertrueden.

En Dënschdeg am fréien Owend huet den Haff matgedeelt, wéi eng kinneklech Gäscht e Samschdeg fir d'Begriefnis vum verstuerwene Grand-Duc Jean op Lëtzebuerg kommen.

Vill Kinnekshaiser vertrueden

Belgique

Leurs Majestés le Roi et la Reine des Belges

Leurs Majestés le Roi Albert et la Reine Paola

Leurs Altesses Royales le Prince Lorenz et la Princesse Astrid

Son Altesse Royale le Prince Laurent

Son Altesse Royale la Princesse Léa

Son Altesse Royale la Princesse Elisabeth

Danemark

Sa Majesté la Reine de Danemark

Liechtenstein

Leurs Altesses Sérénissimes le Prince Héritier et la Princesse Héritière

Norvège

Leurs Majestés le Roi et la Reine

Son Altesse la Princesse Astrid

Suède

Leurs Majestés le Roi et la Reine de Suède

Monaco

Son Altesse Sérénissime le Prince Albert II de Monaco

Pays-Bas

Son Altesse Royale la Princesse Béatrix

Espagne

Leurs Majestés le Roi Juan Carlos et la Reine Sofia

Jordanie

Leurs Altesses Royales le Prince Hassan et la Princesse Sarvath de Jordanie

Son Altesse Royale le Prince Rashid de Jordanie

Son Altesse Royale la Princesse Badi'a de Jordanie

Royaume-Uni

Son Altesse Royale la Princesse Royale Anne

Leurs Altesses Royales le Duc et la Duchesse de Gloucester