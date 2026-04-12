D'USA an den Iran si sech net eens ginn. D'Negociatiounen am pakistaneschen Islamabad si bis op Weideres ouni Accord op en Enn gaangen.
Update: 12.04.2026 07:20
Die Friedensverhandlungen zwischen den USA und dem Iran in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad sind nach Angaben von US-Vizepräsident JD Vance vorerst gescheitert. "Die schlechte Nachricht ist, dass wir zu keiner Einigung gekommen sind."
Den US-Vizepresident JD Vance huet erkläert, et wier ee mam Iran net zu enger Eenegung komm.
D’Delegatioun ronderëm den US-Vizepresident JD Vance ass um Wee zeréck an d’USA. 21 Stonne laang gouf intensiv diskutéiert - dat wär positiv, esou de Vance.

Den Amerikaner huet gesot, et hätt een den Iraner déi rout Linne presentéiert an déi Punkten, wou ee bereet wär, fir Kompromësser anzegoen. Wéi eng Sujeten dat genee waren, huet hien net gesot. Op en Neits dierft et awer vill ëm den iraneschen Atomprogramm gaange sinn.

Den US-Vizepresident huet bedauert, dass den Iran sech net kloer dozou verflicht hätt, laangfristeg keng Atomwaffen ze developpéieren. D’US-Delegatioun géif aus Islamabad fortfléien an eng definitiv Propos um Dësch leie loossen.

Den iraneschen Ausseministère deet wëssen, fir si géif de Succès vun de Verhandlungen dovun ofhänken, ob d’Géigesäit vun hiren iwwerdriwwenen Fuerderunge géif ofgesinn. Bis dohi géif sech och bei der Strooss vun Hormus näischt änneren.

D’Iraner wären net presséiert, fir weider ze verhandelen, mellt d’iranesch Noriichtenagence Tasnim. Viru sengem Depart huet den JD Vance drop gehalen: et wär net gutt, dass et keen Accord géif ginn, ma dat wäre vill méi schlecht Noriichte fir den Iran, ewéi fir d’USA.

