Vun der Theaterplaz aus maache sech déi éischt Leit op de Wee an d'Kathedral.

Géint 8 Auer war et nach roueg an der Stad, wat wuel um naassen a kale Wieder dobausse loung. Éischt Leit hu sech awer schonn op der Plëss a virum Palais afonnt. Zanter 8.30 Auer koumen déi éischt Busser mat de Leit an der Stad un.

Och d'Irish Guards hu sech an där Zäit an der Residenz vum briteschen Ambassadeur op d'Begriefnes preparéiert.

Hannert dem Palais gouf kuerz no 9 Auer op d'Staatsinvitéë gewaart a géint 9.30 Auer ass d'groussherzoglech Famill am Palais ukomm.

Eppes no 10.30 Auer goufen d'Famill an Invitéeë vum Palais bei d'Kathedral gefouert. An där Zäit huet sech och d'Plëss, wou e groussen Ecran installéiert ginn ass, lues a lues gefëllt.

© Screenshot RTL Livestream

Um 11.10 Auer huet d'Lued vum Grand-Duc Jean op der "Lafette" de Palais verlooss, gezu vun engem Militärgefier. Knapp 20 Minutte méi spéit ass d'Lued an der Kathedral ukomm.

Wéi beléift de Grand-Duc war konnt een déi lescht Deeg gesinn: Dausende Leit si beim Palais defiléiert, fir him Äddi ze soen. Zanter sengem Doudesdag den 23. Abrëll ass de Grand-Duché jo a Staatstrauer.

Am Palais gouf de Groussherzog opgeboert, déi staatlech Vertrieder hunn him do eng leschten Éier erwisen. Bausse stoungen d'Mënsche Schlaang, fir de Grand-Duc eng leschte Kéier ze gesinn an dem beléifte Monarch Äddi ze soen.