D’Vereenegung huet e Sonndeg den Owend op hirer Generalversammlung en deementspriechende Projet presentéiert...

De Lampertsbierger Syndikat wënscht sech eng Passerell fir Vëloen a Foussgänger vum Lampertsbierg an de Bambësch, mat engem Lift erof an d’Millebaach. D’Vereenegung huet e Méindeg den Owend op hirer Generalversammlung en deementspriechende Projet presentéiert, deen an Zesummenaarbecht mat engem Ingenieursbüro ausgeschafft gouf. D’Passerell soll op e puer Pilliere stoen, op der héchster Plaz 36 Meter Héich sinn a ronn 350 Meter laang sinn. De Käschtepunkt géif bei 6,1-6,2 Milliounen Euro léien.

Iwwert eng sougenannte „Westpist“ soll de Stater Parc esou mam Bambësch verbonne ginn. De Lampertsbierger Syndikat versprécht sech eng Verbesserung vum Trafic duerch dëse Projet, seet hire President Romain Diederich am RTL-Interview, ënnert anerem fir d'Awunner vun der Millebaach:

AUDIO: De President Romain Diederich

"An dann hätten déi Leit och eng Méiglechkeet, fir ebe mat der Mobilité douce op de Lampertsbierg ze kommen. Sief et zu Fouss, sief et mam Vëlo. An dann do vun deene Vëlosweeër, déi mer gären um Lampertsbierg hätten, kënne profitéieren, fir zum Beispill Richtung Uewerstad oder Richtung Kierchbierg da weider ze fueren. Wat jo hautzedaags ganz vill vun deene Leit mat hirem Auto probéieren a wat da fir eis um Lampertsbierg Duerchgangsverkéier bedeit."