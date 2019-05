De Fonds National de la Recherche huet zejoert 260 nei Rechercheprojete mat am ganzen 72.1 Milliounen Euro ënnerstëtzt.

Domadder läit ee liicht iwwert den Zuele vun deem Joer virdrun. Allerdéngs zitt sech am generellen d'Finanzéierung iwwert e puer Joer, well Projeten iwwert e puer Joer elaboréiert ginn. Dat hunn déi Responsabel um Freideg op hirer Bilanspressekonferenz matgedeelt.

D'lescht Joer war da markéiert duerch de pluriannuelle Vertrag, deen op 4 Joer gëllt a bis 2021 verlängert gouf. Do krut den FNR eng ëffentlech Dotatioun vun 265 Milliounen Euro zougesprach. Dat wiere 5% méi wéi nach déi Kéier virdrun.

Déi Responsabel vum FNR hunn um Freideg de Moien dann och e puer Projeten erausgepléckt, déi besonnesch markant sinn. Do gouf den Accent op zum Beispill international Kooperatioune gesat oder och nach Partenariater tëscht Wëssenschaftler an der Industrie.

Do ass de LIST (Institut luxembourgeois des sciences et technologies) zesumme mat der Goodyear am Gaang, u Material fir nei Pneuen ze schaffen.

Een anere Projet analyséiert ronn 2.000 Fotoe vun der Arbed aus dem leschte Joerhonnert, d'Entreprise wollt mat deene Biller hire sozialen Impakt demonstréieren.