De Parquet mécht Appell nom Fräisprooch vum Kënschtler an der Affär ëm säi Lidd "FCK LXB".

RTL-Informatiounen no kënnt et zu engem zweete Prozess géint den Tun Tonnar.

Knapp 3 Wochen nom Fräisproch, an 1. Instanz, fir de Fils vum Museker Serge Tonnar wéinst sengem Lidd "FCK LXB", dat fir "Féck Lëtzebuerg" steet, huet de Parquet nämlech Appell géint dat Uerteel gemaach.

An deem Lidd war sech zejoert, um Enn vun der Walcampagne, ë.a. un der adr an un déi Konservativ geriwwe ginn; doropshin haten den adr-Kandidat Fred Keup, de Kandidat vun déi Konservativ Joé Thein an e weidere Mann Plainte gemaach, deen ewell e puer Mol wéinst Opruff zum Haass veruerteelt gouf.

Am 1. Prozess hat d'Vertriederin vum Parquet eng Geldstrof vu 1.500 Euro gefuerdert, wéinst der Absicht fir ze schuede vum Tun Tonnar.