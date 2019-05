An engem oppenen Temoignage beschreift de Christian Faber, Affer vu sexuellem Mëssbrauch, säi Leidenswee a seng Liewensgeschicht.

Nom Sommet am Vatikan am Februar sicht d'kathoulesch Kierch weider no Weeër, fir d'Vergaangenheet opzeschaffen an an Zukunft esou Fäll ze verhënneren.

De Christian Faber gouf den 22. Februar 1963 zu Gréiwemaacher gebuer, wou hien tëscht 1969 a 1975 an engem Heem gelieft huet. Seng Eltere ware Schëffsleit.

A sengem Temoignage beschreift den 56 Joer ale Mann dat, wou him Enn de 60er Ufank 70er Jore geschitt ass. Ma och wéi een Afloss d'Iwwergrëff op säi weider Liewen hat.

E kuerze Réckbléck

Ufank 2010 gouf et international eng Well vu Mëssbrauchsfäll an der kathoulescher Kierch, vill dovunner leie Joerzéngten zréck. Wie Fäll am Ausland op d'Tapéit komm sinn, hu sech och Affer zu Lëtzebuerg zu Wuert gemellt. D'kathoulesch Kierch hat deemools eng Mëssbrauchshotline opgemaach. Mëttlerweil hu ronn 200 Leit Kontakt opgeholl.

Dëst Joer koum et zu engem historesche Sommet am Vatikan de Poopst Franziskus hat all déi héich Vertrieder aus der kathoulescher Kierch invitéiert, fir sech, iwwert Mëssbrauch a wéi ee Kanner schütz, auszetauschen an an Zukunft konkret Mesuren ze huelen, dat esou Fäll net méi virkommen.

De Poopst Franziskus huet am Februar héich Vertrieder vun der kathoulescher Kierch an de Vatikan invitéiert fir d'Thema Mëssbrauch a Kannerschutz unzegoen. Zil wier an Zukunft, konkret Mesuren ze huelen, fir dat esou Fäll net méi virkommen. Um Bord vun deem Sommet huet den Äerzbëschof Hollerech Affer getraff.

