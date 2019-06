E jonke Mann konnt net bei de Parquet schaffe goen, well Faite géint hie virlouchen, obwuel säin offizielle Casier "vierge" war.

Niewent dem normale Casier Judiciaire schéngt et hei am Land fir all Bierger nach en anere Casier ze ginn, en inoffiziellen, e geheimen, an deem d'Police wéi se Loscht huet, an ouni op d'Fanger gekuckt ze kréien, Faiten iwwer eng Persoun kann androen. Dat schreift de Maître Vogel an engem Bréif un de Bâtonnier.

Carrement entsat berifft den Affekot sech op de Fall vun engem jonke Mann, dee sech beim Parquet op eng ausgeschriwwe Plaz gemellt huet, an do mat Faite vu Coups et blessures volontaires a Widderstand géint Staatsgewalt konfrontéiert gouf. Dës Reproche stinn, esou formuléiert am Police Fichier, an dat ouni dass de Concernéierte wéinst eppes veruerteelt gi wier, an esouguer e Casier vierge ka presentéieren. Fir de Maître ass dat e Skandal, e Verstouss géint d'Grondrechter, dee jidderee vun eis kéint treffen.

