Op de leschte Mee gekuckt, sinn dat der 139 méi ewéi zejoert ëm déi Zäit, awer 124 manner ewéi Enn Mee 2017.

Déi meescht Demandë komme vu Leit aus Asien an Afrika. Wäit vir bei de Länner ass Eritrea, d'Demandë vu Mënsche mat Pass aus dësem afrikanesche Land maache bal en Drëttel vun allen Ufroen aus, dono komme Syrer, Afghanen an Iraker.

Wat d'Decisiounen uginn, déi 2019 geholl gi sinn, gouf 316 mol de Statut vum Refugié unerkannt, do sinn och Demanden derbäi, déi an de Jore virdru gestallt goufen. Am Kader vum Dublin-Reglement goufen 175 Leit an aner EU-Länner transferéiert, 37 Leit koumen iwwert dee Wee op Lëtzebuerg.

2019 goufen et bis ewell 76 Retoure vu Lëtzebuerg erfort. 18 dovunner waren där sougenannter Retours forcés.