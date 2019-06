Eng Maschinn vun der Cargolux gouf extra fir dës speziell Plënneraktioun ëmgebaut.

Déi 2 Beluga-Damme Little Grey a Little White hu wéi geplangt en Dënschdeg hir grouss Rees zu Shanghai ugetrueden, fir erëm zréck an hire natierlechen Habitat, d'Mier ze kommen. Dofir koume se a speziell Transport-Boxen an als éischt op e Camion, ier et dunn an de Fliger goung. Eng Boeing 747-400 ERF vun der Cargolux, déi schonn um Keflavik-Fluchhafen an Island erwaart gëtt. Do landen se e Mëttwoch de Mëtteg an da geet d'Rees weider mat Camion an Fär, bis op d'Insel Heimaey am Süde vun Island, wou se no enger 40 Deeg laanger Aklimatiséierung eraus an hir Bucht dierfe schwammen.

E Mëttwoch den Owend am Magazin weise mer Iech d Biller vun der Arrivée an hirer neier Heemescht dem "Beluga Sanctuary" an der Klettsvik Bay, do wou och de bekannte Keiko, den Orca aus dem Film Free Willy ausgewëldert gouf.

Déi 2 Belugas dierfen no 10 Joer als Showdéieren eraus aus dem Bëtongsbaseng nees zeréck an d'Mier. Si sinn déi éischt, deenen dat vergonnt ass, ma et solle net déi läscht sinn. Eng 300 Belugas gi weltwäit a Gefaangenschaft gehalen, wat allerdéngs a kenger Weis aartgerecht machbar soll sinn.

Sea Life Trust a Whale and Dolphin Conservation hunn dëse Pionéierprojet deemno zesumme mat der Cargolux an déi final Phas bruecht. D'Lëtzebuerger Frachtfluchgesellschaft huet d’Expertise a sponsert den aussergewéinlechen Transport.

Scho viru 7 Joer gouf no enger Léisung fir d'Little Grey an d'Little White gesicht, elo ass et sou wäit. Déi intelligent a sensibel Wale goufen 18 Méint laang op déi 10.000 Kilometer wäit Rees preparéiert. Mat enge sëllechen Trainingen an elo 100 Kilo méi op der Wo wäerte si ganz geschwënn an der Klettsvik Bay schwammen. Zwar net ganz fräi, mä d'Areal ass mat 30.000 Quadratmeter ëmmerhin 30 Mol méi grouss, wéi hire Bëtongsbaseng a China. Ganz a Fräiheet kéinten se eleng net méi iwwerliewen.