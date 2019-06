Se sinn all Joer op en Neits eng Plo a kënnen deels geféierlech Krankheeten iwwerdroen. Rieds geet vun Zecken an där laueren den Ament erëm vill dorëmmer.

Si hunn et gäre fiicht a waarm an dofir ginn Experten dovunner aus, datt se sech an de leschte Wochen entspriechend gutt entwéckelt hunn.

Weltwäit ginn et eng 800 verschidden Zorten Zecken, hei am Land kennt een der virun allem dräi, seet d'Elisabeth Kirsch, Naturschutzberoderin bei Natur- an Ëmwelt.



"Bei eis ass eigentlech de gemengen Holzbock déi Aart, mat där de Mënsch am meeschten a Kontakt kënnt. Et ginn awer nach puer aner Zecken, wéi zum Beispill d'Schofszeck oder d'Auwalzeck, mat deenen awer éischter eis Hausdéieren a Kontakt kommen."



Eppes hunn déi verschidden Zorten Zecke gemeinsam, si kënne Krankheeten iwwerdroen, déi fir Mënsch an Déier geféierlech sinn.

Eng Zort Zecken, déi éischter a Südeuropa, Asien an Afrika doheem ass, gouf an der Läscht awer och méi dacks an eise Géigenden nogewisen - d'Hyalomma-Zeck. Bei eisen däitschen Nopere schwätze se vun enger "Superzecke". Virop well se e bëssen eng aner Manéier huet wéi déi Plogeeschter, déi mir kennen.



"Dat heescht, eise gemengen Holzbock ass eng Lauerzeck, déi drop waart, datt se vun engem Wiert quasi ofgesträift gëtt. Wann een zumBeispill laanscht héicht Gras oder Vegetatioun geet an déi esou quasi hire Wiert sicht. Déi Hyalomma-Zeck huet bëssen eng aner Aart a Weis, fir hire Wiert opzesichen an zwar ass dat eng Juegdzeck, déi duerchaus hirem Wiert ka gewësse Strecken nolafen."



Als Schutz gëllen, egal bei wéi enger Zort, déi selwecht Rotschléi. Als Rappell: laang Kleeder wann een an d'Natur geet, op hellem Stoff gesäit ee se besser wéi op Däischterem a wann ee vum Spadséiere goen zeréckkënnt, soll ee säi Kierper gutt ofsichen. Dat selwecht gëllt och fir Hausdéieren.