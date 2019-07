Am Mäerz 2020, wann den ëffentlechen Transport gratis gëtt, soll och den Adapto gratis ginn.

Net nëmme fir op d'Schaff, mä fir iwwerall hin. Dat hat den CSV-Deputéierte Marco Schanck an enger Motioun gefuerdert, déi awer mat de Stëmme vun der Majoritéit verworf gouf.

Info Handicap ass doriwwer méi wéi enttäuscht a schwätzt vun Diskriminatioun.

AUDIO: Info Handicap iwwer Adapto / Reportage Dany Rasqué

Den normale Bierger kritt Bus an Zuch fir näischt a Leit, déi scho mat enger Behënnerung ze kämpfen hunn an op den Adapto ugewise sinn, musse weider bezuelen, wa se an hirer Fräizäit éierens hi wëllen, bedauert den Direkter vun Info-Handicap Oliver Grüneisen. Dat wier net gerecht.

Datt den ëffentlechen Transport soll behënnertegerecht ginn, begréisst den Oliver Grüneisen natierlech an en ass och domadder d'Accord, datt an de leschte Jore vill geschitt ass, mä duergoe géif dat nach net:

"D'Garen, do ass d'lescht Joer ganz vill gemaach ginn, mir hunn och "low entry"-Bussen. Ech mengen hei an der Stad hu mer der, mä soss am Land hu mer der manner oder guer keng souguer. Dat heescht, do gëtt et da schwéier fir eng betraffe Persoun. An engem "low entry"-Bus ass et och esou, wann dir bis zwee Leit mat Rollstull hutt, dann ass et fäerdeg. E Grupp vu 4 Leit mat Rollstull, déi kënnen net zesummen an esou engem Bus fueren".



Den Oliver Grüneisen gleeft net drun, datt den ëffentlechen Transport bis 2020 iwwerall am Land fir Leit mat enger Behënnerung accessibel ass.

Op d'mannst bis dat de Fall ass, misst et vun 2020 un eng gratis Tëscheléisung ginn. Dovunner ass den Direkter vun Info Handicap iwwerzeegt. An och wann den ëffentlechen Transport dann eng Kéier behënnertegerecht ass, wier den Adapto nach ëmmer néideg. Schliisslech wiere Leit mat enger Behënnerung net just Leit, déi net kënne goen.

"En Handicap ass net nëmmen een, dee mobil Problemer huet an an engem Rollstull sëtzt. Mir hu vill Leit, déi verschidde Behënnerungen hunn, déi en Handicap hunn, deen invisibel ass, déi e kognitiven Handicap hunn, Leit déi net lernfäheg sinn an déi dann och Ënnerstëtzung brauchen. Entweder mat engem Assistent oder en Trajet, wou déi betraffe Persoun genau weess, wou se ran- a rausklamme muss"



Info Handicap kontaktéiert elo mol seng Partnerorganisatiounen an hofft dann nach emol eng Entrevue beim zoustännege Minister François Bausch ze kréien, fir nach emol mat him kënnen ze diskutéieren.