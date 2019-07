Groussen Duercherneen an der Chamberplenière. Déi ganz Oppositioun huet de Sall verlooss an d'Sëtzung war fir eng kuerz Zäit ënnerbrach ginn.

Grousse Kino an der Chamber am fréien Dënschdeg Nomëtten, dat wéinst den Affären ëm d’Datebanke vu Police a Justiz, wou d'CSV net labber léist. Am Ufank vun der Chamberssëtzung huet den Deputéierte Gilles Roth d'Wuert ergraff. Et géing elo duer, de Rechtsstaat géing hei net méi respektéiert ginn. De Staatsminister misst nach virum Summer an d'Chamber kommen an eng Deklaratioun am Numm vun der ganzer Regierung maachen, esou verlaangt et de Gilles Roth. Dee Punkt soll zousätzlech op den ordre du jour kommen. Och sollten direkt entspriechend Gesetzprojeten deposéiert ginn.

De Chamberpresident Fernand Etgen hat op d’Prozeduren higewisen. Senger Meenung no wier et un der Presidentekonferenz Ännerunge vun der Dagesuerdnung unzefroen. D’Oppositiounsparteie waren awer der Meenung, datt d’Chamber am Endeffekt iwwert d’Dagesuerdnung ofstëmmt.

Am Moment ass en Debat iwwert den drëtte Nohaltegkeetsplang am Gaangen. Ouni datt een Deputéierte vun der Oppositioun an der Chamber setzt.

Den ordre du jour, wéi en ass, gouf op alle Fall mat de Stëmme vun der Majoritéit ugeholl. Aus Protest hunn dowéinst all d'Deputéiert vun den Oppositiounsparteien CSV, ADR, Lénk a Piraten de Sall verlooss. No enger kuerzer Ënnerbriechung ass d'Chamberssëtzung weider gaangen. D'Sëtzung an domadder d'Orientéierungsdebatt iwwert d'Nohaltegkeet dierfen och ouni d'Oppositioun weidergefouert ginn, et dierfe just keng Decisioune geholl ginn, well de Quorum an der Chamber net erreecht ass.

D'Oppositioun sot an de Couloiren, datt d'Arroganz vun der Regierung net méi ze toleréiere wier, se géif sech iwwer demokratesch Prozesser ewechsetzen. Déi véier Parteien hunn dann och op de Couloiren eng Deklaratioun gemaach:

Villes hätt sech déi leschte Méint cumuléiert. D'Faass wier einfach elo iwwergelaf, confirméieren d'Riedner vun den anere Fraktiounen a Sensibilitéiten.

De Livestream aus der Chamber