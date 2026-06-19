RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Nationalfeierdag 2026 op RTLSpezialemissiounen a vill Live-Iwwerdrounge wärend zwee Deeg

RTL Lëtzebuerg
Um Virowend an op Nationalfeierdag selwer ass RTL mat engem Spezialprogramm live dobäi.
Update: 19.06.2026 09:19
© RTL Grafik

Déi grouss Emissioun op der Tëlee, Live-Emissiounen um Radio, an e Liveticker a Livestream op rtl.lu.

Schonn d'lescht Joer war et e speziellen Nationalfeierdag, et war de 25. a gläichzäiteg de leschte vum Grand-Duc Henri. Dëst Joer ass et den éischte Nationalfeierdag fir de Grand-Duc Guillaume an d'Grande-Duchesse Stéphanie.

De Virowend vun Nationalfeierdag

Schonn um Virowend vun Nationalfeierdeeg kënnt Dir d'Visitt vum Grand-Duc Guillaume zu Déifferdeng vu 17 Auer un am Livestream an -ticker suivéieren. Um 19 Auer ass eng Spezialemissioun op der Tëlee live vun der Plëss mam Journal um 19:30 Auer.

De Fakelzuch um Virowend vun Nationalfeierdag ass um 21:30 Auer, dëse gëtt dëst Joer net gewisen, dofir kann een awer d'Freedefeier vun 23 Auer un am Livestream kucken.

2.800 Leit maache beim Fakelzuch mat
Stad Lëtzebuerg presentéiert Programm fir Nationalfeierdag

Nationalfeierdag

Lass geet et moies um 9:15 Auer mat der Spezialemissioun op der Tëlee. Do si mer live an der Philharmonie mat dobäi a gesinn, wéi d'Éieregäscht ukommen a sech fir d'Zeremonie, déi um 9:30 Auer lassgeet, prett maachen. Um Radio sinn de ganzen Dag Live-Interventioune vun de verschiddene Plazen.

De Programm vun der Tëlee.
© RTL Grafik

Um 11:45 Auer iwwerdroe mer d'Militär- an d'Zivilparad aus der neier Avenue.

Den Te Deum ass um 16:15 Auer an der Kathedral a gëtt och live op RTL Tëlee an rtl.lu iwwerdroen a kommentéiert.

De Programm vun der Tëlee.
© RTL Grafik

Vun 19 Auer u weise mer Iech nach eemol déi bescht Momenter vum Dag am Resumé mat och am Journal Reaktiounen a Stëmmungsbiller uechtert d'Land.

Op Nationalfeierdag ass nieft dem offizielle Programm an der Philharmonie an dem Te Deum an der Kathedral och d'Spillfest op der Kinnekswiss. Direkt niewendru ginn och d'City Sounds um Glacis op Nationalfeierdag vun 17:30 Auer u weider. Highlight ass de gratis Concert vu OneRepublic um 21 Auer.

Am meeschte gelies
MeteoLux warnt virun héijen Temperaturen
Alerte jaune um Donneschdeg an orange um Freideg
Video
Beim Educatiounsministère nogefrot
Héich Temperaturen: Et gëllt de Prinzip, datt den Unterrecht weidergefouert gëtt
24
Successeur nach net bekannt
De Buergermeeschter vun Ell Henri Rasqué demissionéiert
4
Schaffe bei grousser Hëtzt
ITM gëtt Recommandatiounen eraus
"De Mann weess, dass en net legal ass"
Eng Grenz-Maark gouf illegal an e Gaart geplënnert
Video
Weider News
Op der N14
Kollisioun tëscht 2 Gefierer um Freideg de Moien - Zwou Persoune verwonnt
Fotoen
Den 30. Juni leeft d'Covid-Gesetz aus
Leit, déi dann nach eng Mask unhunn, kéinte sech méiglecherweis strofbar maachen
Vun dësem Freideg un
Geschäfter kënne méi fréi opmaachen a méi spéit zou. Nei Zäite gëllen och fir Tankstellen
Video
Accidenter a Bränn
De CGDIS mellt 9 Blesséierter bannent eppes méi wéi 4 Stonnen
Fro vun neiem Noutausgang ass nach net gekläert
Wéi steet et ëm d'Zukunft vum Restaurant "Chiche!" um Lampertsbierg ?
Audio
Fotoen
Invité vun der Redaktioun (19. Juni) - Cathy Mangen
Et bräicht eng zentral Ulafplaz vun der Santé an der Inklusioun
Video
Audio
1
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.