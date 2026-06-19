Déi grouss Emissioun op der Tëlee, Live-Emissiounen um Radio, an e Liveticker a Livestream op rtl.lu.
Schonn d'lescht Joer war et e speziellen Nationalfeierdag, et war de 25. a gläichzäiteg de leschte vum Grand-Duc Henri. Dëst Joer ass et den éischte Nationalfeierdag fir de Grand-Duc Guillaume an d'Grande-Duchesse Stéphanie.
Schonn um Virowend vun Nationalfeierdeeg kënnt Dir d'Visitt vum Grand-Duc Guillaume zu Déifferdeng vu 17 Auer un am Livestream an -ticker suivéieren. Um 19 Auer ass eng Spezialemissioun op der Tëlee live vun der Plëss mam Journal um 19:30 Auer.
De Fakelzuch um Virowend vun Nationalfeierdag ass um 21:30 Auer, dëse gëtt dëst Joer net gewisen, dofir kann een awer d'Freedefeier vun 23 Auer un am Livestream kucken.
Lass geet et moies um 9:15 Auer mat der Spezialemissioun op der Tëlee. Do si mer live an der Philharmonie mat dobäi a gesinn, wéi d'Éieregäscht ukommen a sech fir d'Zeremonie, déi um 9:30 Auer lassgeet, prett maachen. Um Radio sinn de ganzen Dag Live-Interventioune vun de verschiddene Plazen.
Um 11:45 Auer iwwerdroe mer d'Militär- an d'Zivilparad aus der neier Avenue.
Den Te Deum ass um 16:15 Auer an der Kathedral a gëtt och live op RTL Tëlee an rtl.lu iwwerdroen a kommentéiert.
Vun 19 Auer u weise mer Iech nach eemol déi bescht Momenter vum Dag am Resumé mat och am Journal Reaktiounen a Stëmmungsbiller uechtert d'Land.
Op Nationalfeierdag ass nieft dem offizielle Programm an der Philharmonie an dem Te Deum an der Kathedral och d'Spillfest op der Kinnekswiss. Direkt niewendru ginn och d'City Sounds um Glacis op Nationalfeierdag vun 17:30 Auer u weider. Highlight ass de gratis Concert vu OneRepublic um 21 Auer.