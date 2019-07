Donieft gouf et den Detail, dann an den nächste Joren 180 nei Posten, militäresch an ziviller, an der Arméi wäerte geschaaft ginn.

De Beruff vum Zaldot dierft an Zukunft méi attraktiv ginn. E Freideg de Moien hunn de Verdeedegungsminister François Bausch an d'Vertrieder vun den Arméigewerkschaften SPAL an APOL an der Staatsbeamtegewerkschaft CGFP een Accord fonnt, fir d'Aarbechtszäiten an de Rekrutement an der Arméi. Dee wär nämmlecht opgebaut, wéi deen an der Police, betount de François Bausch, just mat verschiddene Spezifizitéite fir d'Arméi. Konkret heescht dat virun allem, dass Iwwerstonnen elo ugerechent ginn.

Donieft war et d'Annonce, dass tëscht 2020 an 2023 180 nei zousätzlech Posten an der Arméi geschaaft ginn, souwuel am Militäresche wéi och am ziville Beräich. Dat sinn 45 Leit, déi d'Joer wäerten nei agestallt ginn.