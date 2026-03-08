RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

VeianenSportfëscher-Kongress: D'Nowuessaarbecht an d'Waasserqualitéit als Erausfuerderungen

Marc Hoscheid
Virun 100 Joer gouf d'Lëtzebuerger Sportfëscherfederatioun gegrënnt. Am Grand-Duché gëtt et eng 1.400 lizenzéiert Sportfëscher, ma d'Zäite waren awer scho mol besser.
Update: 08.03.2026 19:30
© Marc Hoscheid
Sportfëscher-Kongress
D’Nowuessaarbecht an d’Waasserqualitéit als Erausfuerderungen

U sech si 50 Veräiner Member an der Federatioun vun de Lëtzebuerger Sportfëscher, ma um Sonndegmoien haten awer “just” Vertrieder vun 31 Veräiner de Moien de Wee an d’Larei op Veianen fonnt. A wann ee sech e bëssi ëmgekuckt huet, ass engem den awer dach éischter héijen Duerchschnëttsalter opgefall. An dat louch net nëmmen um Dag an der Auerzäit, mee, wéi a villen anere Sportaarten, deet ee sech och an der Fëscherei generell schwéier domat, fir jonk Memberen ze fannen. Offanne wëllt ee sech domadder awer net.

Serge Petro (President vun de Lëtzebuerger Sportfëscher):
“Dat ass schonn ee Problem, dofir si mer frou, datt mer déi Jugendsectioun rëm belieft hunn, datt sech do Leit zesummefonnt hunn, déi eppes wëllen op d’Been setzen. Do si lo mëttlerweil rëm eng Dose Jugendlecher, virdru war dat wierklech mince mince. Mir mussen dat och ënnerstëtzen, zum Beispill mat Workshoppen a sou virun, fir d’Kanner an d’Elteren dozou ze bréngen, datt se bei d’Waasser kommen an gesinn, wéi flott dat ass.”

© Marc Hoscheid
© Marc Hoscheid
© Marc Hoscheid
© Marc Hoscheid
© Marc Hoscheid
© Marc Hoscheid

Kongress Sportfëscher

The photos published on this site are subject to copyright and may not be copied, modified, or sold without the prior permission of the owner of the site in question.

Eng net ganz onwichteg Roll beim Fësche spillt, wéineg iwwerraschend, d’Waasser. Datt et bei der Qualitéit vun de Gewässer zu Lëtzebuerg nach Loft no uewe gëtt, ass den ëffentlechen Autoritéiten no ganz kloer.

Marc Hans (Direkter vum Waasserwirtschaftsamt):
“Keent vun eise Gewässer ass no den europäeschen Normen am gudden Zoustand. Dat läit sécherlech dorunner, datt Lëtzebuerg een immens dicht besidelt Land ass an et zu Lëtzebuerg och eng immens héich Landnotzung gëtt, och vun der Landwirtschaft. Dat féiert dozou, datt mer an eise Gewässer haaptsächlech een Defi hu mat den Närstoffer a mat chemesche Substanzen an op där anerer Säit sinn eis Gewässer verbaut, dat heescht de morphologeschen Zoustand, wéi een dat nennt, deen ass net gutt.”

Am Fong géing ee mengen, datt sech dat och duerch negativ Repercussiounen op d’Fëschpopulatioun bemierkbar maache misst, mee dat schéngt awer net wierklech de Fall ze sinn.

Serge Petro:
“Ech si jo selwer nach Fëscher, ech fëschen nach Concoursen, ech fëschen och nach d’Championnat zu Lëtzebuerg an ech si vill beim Waasser, ech gi mindestens zwee bis dräi Mol d’Woch fëschen an ech kann awer lo näischt feststellen. Ech mengen, et stierwen ëmmer Fësch, dat ass natierlech, et kommen och heiansdo Fësch an de Weier, da sinn dat Fësch aus Ziichtereien, déi vläicht net sou koscher sinn.”

Ma trotzdeem wäert weider dru geschafft ginn, d’Qualitéit vun de Gewässer ze verbesseren. Zum Beispill duerch eng obligatoresch véiert Rengegungsstuf bei de Kläranlagen, méi streng Reegelunge fir Närstoffer an der Landwirtschaft an eng konsequent Renaturéierung vu Baachen a Flëss.

Am meeschte gelies
8. Dag vum Krich am Noen Osten
Successeur vum Ayatollah Chamenei ernannt, Arabesch Liga verurteelt iranesch Attacken als "risege strateegesche Feeler"
Video
Formel 1
George Russell wënnt spektakulären Optakt an Australien
Fotoen
9
Police nennt nach keng Detailer
Explosioun bei US-Ambassade zu Oslo - keng Blesséierter
Video
ASBL "Eran, eraus… an elo?"
"Du bass gestempelt als Prisonéier a stees ouni Wunneng an Aarbecht do"
Video
Fotoen
Sonndesinterview mat der Dr. Emmanuelle Wilhelm
"D'Fuerschung vum weibleche Kierper ass staark am Réckstand"
Video
Audio
2
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
RTL-User waren Zeie vu Phenomen
War et ee Meteorit oder awer Weltraumschrott?
Video
Fotoen
Neie Projet vun der EU-Kommissioun
Wat ass Europa fir mech? Zesummenhalt an Europa duerch Graffiti ënnersträichen
Video
Fotoen
D'Police mellt
Ee presuméierten Drogendealer an zwee alkoholiséiert Chauffere gepëtzt
D'Aktualitéit "kanna"-liicht erkläert
An de Kannaniuuss dës Woch: Iran, Filmhënn a rar Krankheeten
Video
E Samschdeg den Owend
Véier Blesséierter an engem Accident tëscht Iermsdref a Suewelbuer
Kostümer, Konfetti a Kamellen
D'Kannerkavalkad ass nees duerch Keel gezunn
Video
Fotoen
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.