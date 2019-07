Israelesch Medie mellen, de Xavier Bettel hätt op Aussoe vun engem Minister reagéiert, deen eng Therapie ënnerstëtzt, déi homosexuell Leit soll "heelen".

Well den israeleschen Educatiounsminister Rafi Peretz ëffentlech Therapien ënnerstëtzt huet, déi homosexuell Leit solle konvertéieren, soll de Lëtzebuerger Premier Xavier Bettel refuséiert hunn, op en Evenement an der Israelescher Ambassade ze goen. D'Feier an der Ambassade war zu Éiere vun der Ambassadrice fir Lëtzebuerg an d'Belsch Simona Frenkel, déi elo hire Poste wiesselt.

Dat schreiwen eng Rei Israelesch Medien a beruffen sech dobäi op en Interview vun Channel 12 mat der Ambassadrice Simona Frenkel. De Cabinet vum Lëtzebuerger Premier huet d'Faiten iwwerdeems weder confirméiert nach dementéiert a refuséiert all Kommentar zu deem Thema.

De Berichter aus Israel no hätt de Xavier Bettel der Ambassadrice erkläert, dass hie kee Representant vun enger Regierung kéint ënnerstëtzen, an där e Minister esou eng Therapie géif als richteg empfannen.

D'Aussoe vum Rafi Peretz haten och an Israel selwer fir vill Opreegung gesuergt. De Premier Benjamin Netanyahu hat souguer an engem Communiqué erkläert, dass d'Aussoe vum Educatiounsminister iwwer déi homosexuell Communautéit fir hien net akzeptabel wieren an och net der Positioun vun der Regierung géifen entspriechen.