RTL-Informatiounen no goufen et Perquisitioune souwuel an de Büroe vun der Post op der Cloche d'Or, grad wéi och beim GSM-Operateur Join.

D'Perquisitiounen, déi - eise Sourcen no - op Uerder vun engem Untersuchungsriichter ofgelaf sinn, geschéien ë.a. an der Suite vun enger Wirtschaft-Chamberkommissioun Ugangs Mäerz, wou de Postdirekter Claude Strasser präsent war, a wou op Demande vun der CSV sollten all Piècen un de Parquet communiquéiert ginn.

Wéi et deemools vun der CSV geheescht hat, misst de Parquet all Informatiounen ënnersichen a seng Aarbecht maachen - dat ass also am Gaang, ze geschéien, an den Dossier ass seriö genuch, dass en instruéiert gëtt.



Denoncéiert goufen deemools vun der Oppositioun ë.a. presuméiert louche oder net konform Leasing- a Paien-Kontrakter, grad wéi och Bonien, déi u fréier Join-Manager ausbezuelt gi wieren.

Join hat deemools all Ënnerstellunge formell dementéiert an den Acharnement vun der CSV bedauert, deen dem kommerzielle Ruff vun der Firma géif substantiell schueden. Zu där Zäit goung rieds vu Pertë fir Join Experience, déi sech d'Joer op ronn 50 Millioune chiffréiert hunn.



2017 hat de Post-Grupp via d'Duechtergesellschaft Post Capital de leschten Drëttel vum Handy-Provider Join inklusiv d'Scholde fir e symboleschen Euro iwwerholl an domat d'Faillite vun där Firma evitéiert.

Scho virdrun hat d'Post no an no déi aner Parte vu Join iwwerholl.

Ewell Enn d'lescht Joer hat d'CSV den Dossier Join thematiséiert an d'Aart a Weis kritiséiert, wéi a firwat d'Post eng ronn 100 Milliounen an d'GSM-Firma investéiert hat - du schonn gouf et eng Denonciatioun un de Parquet.