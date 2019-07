Den Titel vum RTL-Reportage vum 5. Juli entsprécht komplett der Realitéit.

"Casier néant an awer eng Gefor fir d'Staatssécherheet, ee Concernéierte seet aus..."! Dee Betraffene war de François Georges, deen zejoert - trotz datt hie sech ugemellt hat - net fir d'zivil Zeremonie den 23. Juni an der Philharmonie zougelooss gi war.



Am RTL-Reportage goung Rieds vun nach 14 Leit, déi net autoriséiert gewiescht gi wieren, fir kënne bei der Zeremonie dobäi ze sinn.



Basis vun där Decisioun, déi de Staatsminister opgrond vun Consultatioune bei der Police geholl hat, wieren Sécherheets-Iwwerpréiwungen - an dëst hätt effektiv zum Refus vum François Georges gefouert.

Weider Nimm awer oder Zuele vu Leit, déi net zur Zeremonie zougelooss goufen, nennen d'Ministeren Bettel, Asselborn a Bausch net - dëst alles Aussoen op Grond vun enger parlamentarescher Fro vun den CSV-Deputéierten Roth a Mosar.

Dës Fro war 4 Deeg virun der Diffusioun vum RTL-Reportage gestallt ginn, wouranner de François Georges, pièces à l'appui, säi spezifeschen Fall explizéiert hat.



D'Oppositiouns-Deputéiert kréie just erkläert, dass d'Sécherheet wéinst den Invitéen eng besonnesch grouss Roll géif spillen an dass et evident wier, datt missten Precautioune geholl ginn - duerfir och de "Screening" via de "Fichier central" vun der Police.

D'Police géif en Avis ofginn, doropshin géif de Staatsminister eng Decisioun huelen, ob Leit zur Zeremonie zougelooss ginn, oder net. D'legal Basis vum zentrale Police-Fichier wier den Deputéierten dann och ewell dëser Deeg vum Minister Bausch erkläert ginn, sou déi 3 Ministeren ofschléissend.