De François Georges gouf net fir d'Zeremonie op Nationalfeierdag zougelooss, dat trotz engem Casier "vierge".

Wësst dir, ob et e sougenannte "geheime Casier" iwwert Iech gëtt a wat do dra steet? Nee?

De François Georges, e Mann vun 52 Joer aus der Stad, wousst dat och net. Bis en d'lescht Joer fir Nationalfeierdag wollt op d'Zeremonie an d'Philharmonie goen.

D'Autoritéiten hu vun him, genee wéi vun deenen anere Gäscht, e Screening gemaach an him den Accès refuséiert, mam Argument hie wier "eng Gefor fir d'Staatssécherheet".

Gutt 6 Méint drop an no vill Gedeessems huet de Policedirekter dem François Georges matgedeelt, wat iwwert hien an deem sougenannte "geheime Casier" stoung.

Et waren zwou kommerziell Saachen, déi gekläert waren a wou de Mann sech näischt zu Scholde komme gelooss hat an eng Plainte vu senger Ex-Fra, déi si wärend der Scheedung gemeet hat an déi ouni Suite vum Parquet klasséiert gi war.

Also ouni, datt de Mann wéinst iergendeppes beschëllegt ginn ass.

De François Georges huet e Casier deen "néant" ass an erzielt am RTL-Interview, datt hien d'Welt net méi verstanen huet, wéi hien héieren huet, datt hien also "eng Gefor fir d'Staatssécherheet" soll sinn.

De François Georges fuerdert, datt alles, wat iwwert hien an deem "geheime Casier" steet, geläscht gëtt.



Dee ganze System wier eng "onmoosseg Sauerei".

Nieft dem François Georges wieren nach 14 aner Persounen zejoert, net fir d'Zeremonie op Nationalfeierdag zougelooss ginn.

Hie mécht elo en Appell u si, sech ze manifestéieren.