Op der franséischer Säit war en Donneschdeg e grousst Feier ausgebrach. Op d'mannst 150 ha Terrain si verbrannt.

Nieft Hamm brennt et och an de Bëscher ronderëm Esch a Rëmeleng. D'Feier ass aktuell op der franséischer Säit bei Ëtteng, mä de Wand bléist a Richtung Lëtzebuerg an domadder riskéiert de Brand sech och um Lëtzebuerger Terrain auszebreeden. D’Bëscher op der Lëtzebuerger Säit an de Brand si just vun enger Strooss getrennt, déi vu Kanfen op Volmereng geet.

VIDEO: De Steve Mack vum CGDIS iwwert d'Feier bei Rëmeleng Tëscht Rëmeleng an Ëtteng ass en Donneschdeg e Groussbrand ausgebrach.

Déi mobil Kommando-Zentral vun den Escher Pompjeeën ass mobiliséiert. Donieft sinn nach d'Corpse vu Käl, Rëmeleng, Beetebuerg, Monnerech, Käerjeng, Schëffleng an aus Frankräich am Asaz. D’Leit sinn opgeruff d’Bëscher an deem Beräich ze evitéieren.

VIDEO: Feier tëscht Rëmeleng an Ëtteng En Donneschdeg gouf et e Groussbrand direkt hannert der Lëtzebuerger Grenz.

Bis ewell sinn 150 ha verbrannt a weider 50 ha si vum Feier menacéiert. Virun allem Felder hu bis ewell gebrannt, ma d'Feier huet en Donneschdeg den Owend och op de Bësch iwwergegraff an ass nach net ënner Kontroll.