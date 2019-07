En Haus matten zu Esch, zanter laangem eidel, ass d'Doheem vu ronn 300 Dauwen. Fir se lass ze ginn, gouf zu extreme Mëttele gegraff.

Déi ganz Noperschaft vun deem eidelen Haus zu Esch huet sech duerch déi vill Dauwe gestéiert gefillt a si hunn dem Proprietär vum Haus, engem grousse Promoteur aus der Stad, den Optrag ginn, eppes géint dës Mëssstänn z'ënnerhuelen.

De Proprietär léisst doropshin, Dieren a Fënsteren zoumaachen an engagéiert 2 Firmaen: Eng Daachdecker-Firma, fir en Netz iwwer den Daach ze spanen an eng Firma, déi d'Plaz sanéiere soll an sech dorëms këmmere soll, fir d'Dauwen nees aus dem Haus eraus ze kréien.

D'Daachdecker-Firma huet dat risegt Netz iwwer dee kompletten Daach vum Haus gezunn, zu engem Zäitpunkt, wou nach ganz vill Déieren dobanne waren. Fir vill Déieren en Doudesuerteel, fir déi. wou net méi erauskommen, dorënner vill Jonker, ma och fir déi, déi nees era wëllen. E puer verzweiwelt Dauwen, déi probéieren an d'Haus eranzekommen, bleiwen am Netz hänken a stierwen.

D'Déiereschutzorganisatiounen "Give us a Voice" a "Staddauwen Lëtzebuerg" kruten déi ganz Aktioun mat an hunn nieft Police, och d'Pompjeeën an Veterinärsinspektioun kontaktéiert. No längerem Fléiwen, an zesumme mat de Pompjeeën op der Plaz, dierfen d'Déiereschützer an Haus eran, fir déi agespaarten Dauwen ze retten.

Bilan vun der Rettungsaktioun

80 erwuessen Dauwe goufen erausgeholl an nees fräigelooss. 30 Jonker goufe gerett an duerno an Opfangstatioune bruecht. Donieft goufen nach iwwer 80 Eeër gesammelt. Leider hunn déi meescht vun de Jippelcher, déi nach um Liewe waren, net iwwerlieft.

Wien ass Schold?

De Promoteur huet en Optrag vun der Gemeng Esch erfëllt a professionell Firmaen beoptraagt. Hien ass domat aus der Responsabilitéit. D'Daachdecker-Firma awer hätt misse richteg handelen an d'Netz net iwwer de ganzen Daach dierfe spanen. Hiert Netz war net un Dauwen ugepasst, déi deemno doran hänke bliwwe sinn. D'Firma, déi d'Plaz sollte sanéieren, war iwwerfuerdert, well ëmmer nees Dauwen hire Wee erafonnt hunn.

D'Veterinärsinspektioun geet dovunner aus, dass alles gemaach gouf, wat méiglech war, fir e Maximum un Dauwen ze retten.