Duerch de Congé collectif feelt et a ville Betriber um néidege Personal fir z.B. d'Diech nei ze decken. Ma Hëllef kënnt vun alle Säiten.

Ma d'Leit an de betraffene Regiounen zu Péiteng, Rolleng a Käerjeng kënnen awer op d'Hëllef aus der Bevëlkerung zielen. Verschidden Entreprisen, déi net als Daachdecker-Betrib schaffen, hunn z.B. hir Hëllef ugebueden, sou z.B. eng Schräinerei.

Verschidde portugisesch Matbierger hu sech kuerzfristeg an der Nuecht op e Samschdeg aus Portugal op de Wee gemaach, fir hire Kollegen a Famillen zu Lëtzebuerg ze hëllefen.

Och d'Assurancë waren um Samschdeg schonn op der Plaz, fir sech e Bild vun de Schied ze maachen.

D'Solidaritéit ass immens grouss.

Nieft de Gemengeservicer an de Pompjeeën, ass och d'Arméi am Asaz, dëst mat enge 50 Mann. Si hëllefe bei den Opraumaarbechten. De Grand-Duc Henri, de Premierminister Xavier Bettel an d'Inneministesch Taina Bofferding, waren um Samschdeg de Mëtteg op d'Plaz gefuer, fir sech e Bild vun der Situatioun ze maachen.

Wéi ass d'Situatioun 1 Dag nom Tornado? Nieft de Gemengeservicer an de Pompjeeën, ass och d'Arméi mat am Asaz, fir zu Rolleng, Péiteng a Käerjeng bei den Opraumaarbechten ze hëllefen.

Wéi konnt et zu där Katastroph kommen?

De Meteorolog Fabian Ruhnau (Kachelmannwetter) huet erkläert, dass et quasi net méiglech ass, sou en Tornado virauszesoen, och wann d'Viraussetzunge fir turbulent Stierm gi waren. En Tornado kéint een eréischt eng 10 bis 15 Minutte virdru mat Sécherheet erkennen an eng Warnung erausginn.

Wéi konnt et zu der Katastrof kommen? En Interview mam Meteorolog Fabian Ruhnau.

Pressekonferenz nom Regierungsrot

Um Samschdeg den Owend géint 20 Auer kënnt de Regierungsrot ënnert dem Premier Xavier Bettel zesummen, fir iwwer weider Moossnamen an Hëllefen ze diskutéieren. Dono ass och eng Pressekonferenz geplangt, déi op RTL.lu am Livestream iwwerdroe gëtt.