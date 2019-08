Zanter iwwer 80 Joer gëtt et d'Firma vum Marc Pesch zu Käerjeng. E richtege Familljebetrib, dee sech iwwert d’Joerzéngten ëmmer weiderentwéckelt huet.

Ganz am Ufank gouf bal just u Päerdskutsche geschafft. Haut ass dat just nach e ganz klengen Deel vun der Aarbecht.

Vill méi huet een an dee leschte Joerzéngte mat Autoen a Camionen ze dinn. Déi hu sech nämlech vun engem rengen Transportmëttel ëmmer méi an e Luxus- a Prestigeobjet verwandelt. Dat heescht awer och, dass ëmmer méi verschidde Materialer am Interieur benotzt ginn. An ob genee déi Aarbechten am Interieur huet de d'Entreprise vum Marc Pesch sech spezialiséiert. Alles wat am Lieder oder Stoff an engem Auto oder Camion dran ass, kann zu Käerjeng verschéinert, nei gemaach oder verbessert ginn.

Eng Passioun fir Lieder a Stoff ass d’Grondviraussetzung an déi war beim Marc scho vu klengem un do. De Betrib ass vu Generatioun zu Generatioun weiderverierft ginn an huet sech och ëmmer méi spezialiséiert.

En ëmmer méi groussen Deel vun der Garnisseur-Aarbecht sinn individuell ugepasste Sëtzer. Jiddereen huet eng aner Kierperform. Dowéinst kënnt et haut ëmmer méi dacks vir, dass ee ganz individuell Sëtzer fir Leit mécht, déi Problemer mam Réck hunn oder sech einfach net am Standardsëtz wuelfillen.

Qualifizéiert Personal fannen, dat esou Aarbechten iwwerhaapt maache kann, dat wier an deene leschte Joren ëmmer méi schwéier ginn. Virun allem, well een d’Formatioun, fir kënnen als Garnisseur ze schaffen, net méi hei am Land ka maachen. Dofir muss ee bis an d'Ausland goen an dowéinst ass et dacks schwéier Leit ze fannen, déi d'Léier wëlle maachen, seet de Marc Pesch.

Auto, Motorrieder, Busser a Camione ginn ëmmer méi modern. Et ginn Airbaggen an de Sëtzer agebaut, fir d'Autoe méi sécher ze maachen. Alles dat si Saachen, déi och en Afloss op d'Aarbecht hunn. Trotzdeem heescht dat net, dass een net och u modernen Autoe schaffe kann.

Dacks sinn et awer virun allem déi al Auto, wou de Know-how vum Familljebetrib gefrot ass. Well esou Autoe kann ee just restauréieren, wann ee genee weess, op wat et ukënnt.

Qualitéit an Eenzegaartegkeet, dat si Schlësselkompetenzen, déi ëmmer méi wichteg ginn. Well just esou kann ee géint d’Konkurrenz bestoen. Mat iwwer 80 Joer Experienz dierft een hei gutt opgestallt sinn.

