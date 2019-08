Ënner anerem kéint een dat iwwert d'Finanzplaze maachen, mengt de fréiere Lëtzebuerger Diplomat Jean Feyder.

Lëtzebuerg huet och eng Responsabilitéit, wann et ëm d’Bränn am Amazonas geet, esou de fréieren Diplomat Jean Feyder. An do kënnt och d’Lëtzebuerger Finanzplaz an d’Viséier, dëst misst méi nohalteg ginn. Nach e Sonndeg sot den Aussen- an Handelsminister Jean Asselborn, hie géif am nächste Regierungsrot proposéieren, d‘Prozedur fir den Fräihandelsaccord Mercosur mat de südamerikanesche Länner ze ratifizéieren op Äis ze leeën.

Am Juni huet d‘europäesch Unioun mat de Mercosur-Staate Brasilien, Argentinien, Paraguay an Uruguay ee Fräihandelsaccord ofgeschloss. Deemools ass dëst als historesche Schrëtt duergestallt ginn, vu villen ONGe gouf dëst kritiséiert. Dat ënnert anerem och duerch den neie President Jair Bolsonaro a säin Ëmgang mat den Amazonas-Bëscher, esou de féiere Lëtzebuerger Diplomat Jean Feyder.

Hie wëll den Amazonas méi fir déi grouss Entreprise fräi ginn an de Reebësch an esou och d'Vëlker, déi do liewen, méi zréckdrängen.

Lëtzebuerg an aner europäesch Staaten denken driwwer no, de Mercosur-Accord op Äis ze leeën, fir esou Drock opzebauen. De franséische President Emmanuel Macron huet d‘Amazonas-Bränn beim G7-Sommet zu Biarritz op den Ordre du Jour gesat.

Domadder kann een Drock maachen, datt si d'Klimaofkommes vu Präis respektéieren, déi och zum Deel am Mercosur-Accord drasteet. Fir de Jean Feyder ass et kloer, datt all Drockmesure, déi kann ausgenotzt ginn, och muss ausgenotzt ginn. Et wier dann och e positive Schrëtt vu Lëtzebuerg, dësen net ze ratifizéieren.

Dëst wier ee Schrëtt vu villen. Esou misst och den agrialimontaire Secteur iwwerduecht ginn. De Grand-Duché hätt besonnesch och iwwert d‘Finanzplaz Méiglechkeeten, eppes ze beweegen. Esou misst een hei am Land dofir suergen, datt all déi Fongen, déi mir hunn, och nohalteg ginn.

An hei wier et och un enger Regierung, déi néideg Kontrollinstanzen ze schafen.