Nodeems en 61 Joer ale Mann zu Berlin vun engem Blummendëppen, dat vun engem Balcon erofgefall ass, déidlech um Kapp getraff gouf, huet de lokale Parquet eng 32 Joer al Fra wéinst fahrlässegem Doutschlag ugeklot. Den Enquêteuren no soll d'Fra e bal fënnef Kilo schwéiert Blummendëppen aus Toun net genuch geséchert um Gelänner vum Balcon um zweete Stack ofgestallt hunn.
E Wandstouss soll d'Blummendëppen de 5. Abrëll vum Balcon geblosen hunn. D'Dëppen huet dunn en 61 Joer alen Awunner vum Haus um Kapp getraff.
Trotz Reanimatiounsversich ass de Mann nach op der Plaz u senge Blessure gestuerwen.
Dem Parquet no hat de Wiederdéngscht schonn den Dag virdru viru Wandstéiss gewarnt. D'Fra huet sech bis elo net zu de Virwërf, d'Dëppen net uerdentlech geséchert ze hunn, geäussert.
D'Uklo gouf beim Amtsgeriicht Tiergarten deposéiert, wat elo decidéiere muss, ob et zu engem Prozess kënnt.