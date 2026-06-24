RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Besëtzerin ugeklotBerlin: Blummendëppe fält vu Balcon, 61 ale Mann déidlech blesséiert

RTL mat AFP
Eng 32 Joer al Fra muss sech virun engem Berliner Geriicht veräntweren, nodeems e Blummendëppen, dat ongeséchert op hirem Balconsgelänner stoung, erofgefall ass an e 61 Joer ale Mann déidlech blesséiert huet.
Update: 24.06.2026 15:20
E Balcon am Berliner Staddeel Prenzlauer Berg.
Trotz Reanimatiounsversich ass de Mann nach op der Plaz u senge Blessure gestuerwen.
© ROBERT SCHLESINGER/dpa Picture-Alliance via AFP

Nodeems en 61 Joer ale Mann zu Berlin vun engem Blummendëppen, dat vun engem Balcon erofgefall ass, déidlech um Kapp getraff gouf, huet de lokale Parquet eng 32 Joer al Fra wéinst fahrlässegem Doutschlag ugeklot. Den Enquêteuren no soll d'Fra e bal fënnef Kilo schwéiert Blummendëppen aus Toun net genuch geséchert um Gelänner vum Balcon um zweete Stack ofgestallt hunn.

E Wandstouss soll d'Blummendëppen de 5. Abrëll vum Balcon geblosen hunn. D'Dëppen huet dunn en 61 Joer alen Awunner vum Haus um Kapp getraff.

Trotz Reanimatiounsversich ass de Mann nach op der Plaz u senge Blessure gestuerwen.

Dem Parquet no hat de Wiederdéngscht schonn den Dag virdru viru Wandstéiss gewarnt. D'Fra huet sech bis elo net zu de Virwërf, d'Dëppen net uerdentlech geséchert ze hunn, geäussert.

D'Uklo gouf beim Amtsgeriicht Tiergarten deposéiert, wat elo decidéiere muss, ob et zu engem Prozess kënnt.

Am meeschte gelies
Police sicht Zeien
Ee liewensgeféierlech an ee liicht Blesséierte bei Messerpickerei
Video
Fotoen
Trakter zu Bierden ëmgefall
Eng Koppel an hiert 3 Joer aalt Kand bei Accident verwonnt
Däitschland
No landeswäiter Pann rullen déi éischt Zich nees
"Géifen d'Land lahm leeën"
Educatiounsminister erkläert, firwat net all Schoul hëtztfräi kritt
Audio
45
Garer Quartier
Persoun um Aarm blesséiert, Police sicht mat Helikopter nom Täter
Weider News
Dräi Doudeger no Schéisserei zu Montreal
Täter soll der sougenannter "Incel-Beweegung" ugehéiert hunn
Video
Erneute Niederlage für US-Präsident Donald Trump im Kongress: Rund drei Wochen nach dem Repräsentantenhaus hat am Dienstag auch der Senat in Washington für ein Ende des Iran-Kriegs gestimmt.
Géint Virgoen am Iran-Krich
Trump schockéiert iwwer Vott vun US-Senat bei "War Power Resolution"
Schwammverbuet am "Lac bleu"
Zwee 17 Joer al Jugendlecher a Stauséi bei Léck erdronk
Intern Kreesser
Vertrieder vun Taliban-Regierung fir Gespréicher mat EU zu Bréissel ukomm
Krich an der Ukrain
No Geschichtssträit reest Selenskyj net fir Konferenz a Polen
D'Iwwerreschter vum Bankomat zu Nëttel.
Direkt hannert der Grenz
Bankomat am däitschen Nëttel gesprengt
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.