"De Roberto Traversini huet sech beim Vote iwwert den Déifferdenger PAG net zeréckgezunn, obwuel hien en Interessekonflikt hat", sou den Affekot.

"An d'Ëmweltministesch Carole Dieschbourg huet eng Autorisatioun fir Aarbechte ginn, déi ni hätt dierfen accordéiert ginn. Déi Decisioun war absolut illegal!" Dat sot de Maître Krieger de Méindeg de Mëtten am RTL-Interview am Zesummenhank mat der Affär ëm en Haus, dat den Déifferdenger Buergermeeschter Roberto Traversini geierft huet. Un dësem Gebai an un engem Gaardenhaischen niewendru waren Aarbechten ouni Geneemegung gemaach ginn.

An deem Kontext huet den Affekot de Méindeg um Verwaltungsgeriicht e Recours fir en Noper agereecht, deen en Terrain direkt nieft dem Haus mat Gaardenhaischen huet. Dësen Noper hätt d'lescht Joer gefrot, fir eng Residence bauen ze kënnen. Et wär awer keng Decisioun geholl ginn, bis nom éischte Vote vum PAG en "Nee" komm ass, well deen Terrain elo anescht klasséiert wär.

Cut 1: Maître Krieger zu der Affär Traversini September 2019 / Rep. Eric Ewald (16.9.19)

Beim grénge Politiker wär et dogéint anescht gelaf: "Zur selwechter Zäit soll säin Terrain, deen immens gréng ass, op eemol e Bauterrain ginn. An dat ass decidéiert ginn den 19. Juni am Gemengerot. Wat erstaunlech ass, wat erschreckend ass, ass, datt kee Mënsch do de Fanger drop gewisen huet. Hien huet, den Här Traversini huet matgestëmmt. Dat ass absolut onméiglech. Dat ass Contraire zur Loi communale, hien hätt net dierfe matstëmmen. De ganze PAG muss erëm eng Kéier vu vir opgerullt gi wéinst sengem Feeler."

Fir den Affekot läit den Haaptproblem an dëser Affär awer éischter beim Ëmweltministère. D'Geneemegung fir d'Aarbechten um Gaardenhaischen hätt nämlech ni dierfen accordéiert ginn. Donieft stellt hie sech Froen iwwert den Dossier, dee beim Ministère agereecht gouf. War et en Dossier oder just eng Demande?

Cut 2: Maître Krieger zu der Affär Traversini September 2019 / Rep. Eric Ewald (16.9.19)

Och domat wär et awer net gedoen, sou de Maître: "Dat heescht, den Dossier war net komplett, d'Ministesch ass an d'Dier gefouert ginn, oder wa si net an d'Dier gefouert ginn ass, da wousst si ganz genau, dass si géing eng Decisioun treffen, déi net richteg wär. Da misst d'Ministesch den Dossier un de Parquet ginn, datt de Parquet géint den Här Traversini enquêtéiert, well hien Aarbechte gemaach huet ouni Autorisatioun. Dat sinn Affären, déi gi reegelméisseg um Lëtzebuerger Geriicht plaidéiert, dat heescht, ech maachen Aarbechten, ouni datt ech autoriséiert war, ech komme virun den Tribual de police oder correctionnel, je nodeem wéi eng Branche et ass, ech froen herno eng Autorisatioun, trotzdeem ginn ech verdonnert, well ech Aarbechte gemaach hunn ouni Autorisatioun."

Fir den Affekot misst sech de Roberto Traversini deemno viru Geriicht veräntweren.