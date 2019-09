Déi Lénk an d’DP hunn jo d’lescht Woch d’Demissioun vum Roberto Traversini gefuerdert. Haut de Moie gëtt et am Déifferdenger Gemengerot eescht.

AUDIO: Affär Gaardenhaischen - Reportage Raphaelle Dickes

E Mëttwoch de Moien dierfte vill Déifferdenger hire Bléck gespaant op d’Stadhaus riichten, wou de Buergermeeschter Roberto Traversini an der Affär ëm e Gaardenhaischen an d’Ëmklasséierung vun engem eegenen Terrain an de PAG, virum Gemengerot an duerno och der Press, Stellung huele wëll. Déi Lénk an d’DP hate jo déi lescht Woch d’Demissioun vum Grénge Buergermeeschter gefuerdert. Eng Affär, déi schonn de ganze Summer iwwer zu Déifferdeng fir Opreegung suergt.

Am Juli hat de Gemenge Conseiller Gary Diederich dem Roberto Traversini en Interessekonflikt beim Ausschaffe vum neie PAG virgehäit. De Gemengepapp hat en Haus mat Gaardenhaische geierft, dat an enger Gréngzone steet. De Projet fir den neie Bebauungsplang, gesäit vir, datt en Deel vum Terrain mam Haus elo als Wunngebitt soll ëmklasséiert ginn. De Roberto Traversini hätt awer de Gemengerot net iwwer d’Proprietéitsverhältnesser an deemno den Interessekonflikt informéiert, esou den éischte Virworf.

Lescht Woch dunn hat d’Oppositioun, déi Lénk, d’DP an d’LSAP eng Pressekonferenz aberuff, an der se dem grénge Buergermeeschter reprochéieren, hien hätt iwwer de Summer Aarbechten um Gaardenhaische maache gelooss, ouni déi néideg Autorisatioune vum Ëmweltministère ze hunn. Dës wieren awer néideg, well de Chalet eben an enger Gréngzon steet.

Den Ëmweltministère huet dës Faite confirméiert. D’Aarbechte wieren allerdéngs direkt gestoppt ginn, wéi de Fierschter de Roberto Traversini bis drop opmierksam gemaach hätt. Et wär eng Demande agereecht ginn, d’Autorisatioun an der Tëscht och ginn.

E weidere Virworf geet ëm den Asaz vum CIGL, dee jo eigentlech Aarbechten am ëffentlechen Interêt oder fir Leit iwwer 60 oder Hëllefsbedierfteger, soll maachen. Den Déifferdenger CIGL, deem säi President de Gemengepapp Traversini ass, soll am Summer un der Propriétéit an der Gréngzon geschafft hunn.

Fir de Roberto Traversini kënnt dës AffäR an engem denkbar schlechten Ament. Am Fall wou de Félix Braz säi Ministère net méi iwwerhuele kéint an et zu engem Remaniement an der Regierung kéim, wär de Roberto Traversini als zweetgewielte Gréngen am Süden ee potentielle Kandidat fir e Ministerposten.

De Gemengerot zu Déifferdeng ass um 8 Auer e Mëttwoch de Moien.