Eng Lëtzebuerger Delegatioun ass fir 3 Deeg a Marokko. Béid Monarchië weisen Interessi, fir méi Geschäfter ze maachen.

Eng Lëtzebuerger Wirtschaftsmissioun huet ugefaangen: Destinatioun Marokko. Bis e Mëttwoch sinn d‘ierfgroussherzoglech Koppel, de Wirtschaftsminister an eng 50 Vertrieder vun der Lëtzebuerger Economie am nordafrikanesche Land. Zil ass et, d’ekonomesch Zesummenaarbecht an d’Relatiounen vum Haff mam marokannesche Kinnekshaus ze fleegen.

Lëtzebuerger Wirtschaftsmissioun am Marokko Ronn 50 Entreprisen huelen drun Deel. Un der Spëtzt vun der Delegatioun steet de Vizepremier a Wirtschaftsminister Etienne Schneider.

Gutt Relatioune fleegen, dat ass gutt fir dat Ekonomescht. Um éischten Dag vun der Wirtschaftsmissioun waren eng Rei politesch Entrevuen, un deenen de Minister Etienne Schneider an de fréiere Minister Luc Frieden bal am Tandem participéiert hunn. Bësse wéi deemools 2012 an der Regierung, fir d’Keesen ze fëllen.

De marokkanesche Finanzminister huet verséchert, Marokko wier e stabelt Land a Nordafrika. D’arabescht Fréijoer wier „douce“ iwwerstane ginn duerch eng Verfassungsreform an 30% vum PIB Invest an Infrastruktur. Déi bescht Entrée op den afrikanesche Kontinent huet den Etienne Schneider deklaréiert, virun allem wat d'Logistik ugeet.

Bei der éischter Lëtzebuerger Wirtschaftsmissioun a Marokko am Abrëll 2015 waren awer och aner Domainen detektéiert ginn. Am Digitalen kann a wëll Marokko nach vill vu Lëtzebuerg léieren. An dann huet de marokkaneschen Industrieminister a Multimillionär natierlech d'Finanzplaz ernimmt: "Mir wéilten och gär de marokkaneschen Operateuren d'Virdeeler vu Lëtzebuerg weisen, engersäits fir als europäesch Plattform z'investéieren, mee och fir Operateuren an Investissementer aus der ganzer Welt, déi zu Lëtzebuerg sinn, a Marokko untelackelen."

Gefrot, ob hien net enttäuscht wier, datt de Finanzminister Pierre Gramegna net op der Visitt dobäi ass, sot de Moulay Hafid Elalamy "nee, mir sinn net enttäuscht, well Lëtzebuerg net wäit ass a mir permanent Relatiounen hunn".

Offiziellt Schreiwes

Visites officielles et échanges avec le gouvernement marocain à Rabat au programme de la première journée de la mission économique au Royaume du Maroc (23.09.2019)

Communiqué par: ministère de l'Économie

Le programme de la première journée de la mission économique au Maroc présidée par S.A.R. le Grand-Duc héritier, accompagné de S.A.R. la Grande-Duchesse héritière, et conduite par le Vice-Premier ministre, ministre de l'Économie, Étienne Schneider du 23 au 26 septembre, s'est déroulée à Rabat, la capitale du Maroc.

La mission officielle a débuté par la visite du Mausolée Mohammed V et le dépôt de gerbes de fleurs. Considéré comme le père de la nation marocaine moderne, le roi Mohammed V, décédé en 1961, fut un des artisans de l'indépendance du Maroc. Outre le tombeau de Mohammed V, le Mausolée héberge également le tombeau de Hassan II, roi du Maroc de 1961 à 1999.

Ensuite, des pourparlers avec des hauts représentants politiques marocains ont figuré au programme de la première journée de la mission économique. Leurs Altesses Royales, le Vice-Premier ministre, ministre de l'Économie, Étienne Schneider et le président de la Chambre de commerce, Luc Frieden ont eu une entrevue avec le chef du gouvernement marocain, Saâd Eddine El Othmani, afin d'aborder les relations bilatérales politiques existantes, avant de rencontrer le ministre de l'Industrie, du Commerce, de l'Investissement et de l'Économie numérique Moulay Hafid Elalamy.

A l'issue de l'entrevue avec Moulay Hafid Elalamy avec lequel les pourparlers ont notamment porté sur la coopération dans le domaine digital, Étienne Schneider a déclaré : « Lors de la précédente mission économique au Maroc, en 2015, des pistes de collaboration entre nos pays dans le domaine du digital se sont clairement dégagées et nous confirmons aujourd'hui le fort intérêt mutuel en ce sens. La priorité est accordée au secteur de l'économie numérique et à la digitalisation des services publics et nous avons identifié plusieurs pistes de collaboration concrètes entre acteurs institutionnels, notamment dans le domaine de l'e gouvernement et de la cybersécurité. »

Ensuite, la délégation officielle accompagnant le couple héritier a rencontré Mohamed Benchaâboun, ministre de l'Économie et des Finances, homologue du Vice-Premier ministre, ministre de l'Économie Étienne Schneider. Les discussions étaient centrées sur les politiques de diversification et de développement économique complémentaires du Maroc et du Luxembourg.

LL.AA.RR. le Grand-Duc héritier et la Grande-Duchesse héritière ainsi que le Vice-Premier ministre, ministre de l'Économie, Étienne Schneider ont ensuite été reçus en audience par S.A.R. Moulay Rachid, le frère de S.A.R. le Roi Mohammed VI, au Palais des hôtes royaux, témoignant de la proximité entre les deux maisons royales. Le Roi du Maroc, Mohammed VI, qui célèbre en 2019 ses 20 ans de règne, lance et suit de près l'évolution de nombreux projets de développement économique et social du pays, par exemple des projets d'infrastructure, tels que le port de Tanger Med dont la visite figurera au programme du troisième jour de la mission économique.

Au cours de l'après-midi, la délégation officielle a également eu l'opportunité de visiter en avant-première au musée Mohammed VI d'art moderne et contemporain l'exposition « Un instant avant le monde » organisée dans le cadre de la Biennale de Rabat. Le musée Mohammed VI est le premier musée du Maroc à se consacrer entièrement à l'art moderne et contemporain et son inauguration en 2014 s'inscrit dans le cadre de la vaste politique de développement et de renforcement des infrastructures culturelles d'envergure au Maroc.

La mission économique se poursuivra le 24 septembre 2019 à Casablanca avec un séminaire économique sur le thème de la digitalisation, en présence du ministre de l'Industrie, du Commerce, de l'Investissement et de l'Économie numérique, Moulay Hafid Elalamy, ainsi qu'avec un workshop dédié à l'innovation et à la recherche.