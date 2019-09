Den Ierfgroussherzog Prënz Guillaume leet de 4. Oktober 2019 säi Scoutsverspriechen als Chefscout vun alle Scouten a Guide vu Lëtzebuerg of.

Hien iwwerhëlt d'Nofolleg als Chefscout vu sengem verstuerwene Grousspapp, dem Groussherzog Jean, dee wärend 74 Joer Chef vun de Scouten am Grand-Duché war.

An dësem Kader deelt d'Associatioun Scouting in Luxembourg (SIL) mat, dass e Freideg, de 4. Oktober 2019, op der Kinnekswiss an der Stad d'Zeremonie ass. Et ginn tëscht 2000 an 3000 Guiden a Scouten erwaart, déi um Evenement deelhuelen. Och de Comité vun der Fondation Mondiale de Scoutisme wäert mat dobäi sinn.

Oflaf vun der Zeremonie