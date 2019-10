Um 14 Auer solle sech d'Membere vun der Regierung mam Patronat gesinn hunn, no 15 Auer war et dunn un de Vertrieder vun de Gewerkschaften.

Am komplizéierten Dossier Sozialmodell Lëtzebuerg souz um Dënschdeg d'Regierung mat de Sozialpartner beieneen. Allerdéngs net an der gewinnter Dräier-Ronn, mä a bilaterale Gespréicher, well d'Patronat sech aktuell schwéier mam Modell Tripartite deet.

D'Patronat hat rezent d'Verhale vun de Gewerkschafte kritizéiert an zitt zwou Bipartitten enger Tripartite vir.