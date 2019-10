Lëtzebuerg kritt säin éischten Kardinol. Den Äerzbëschof Jean-Claude Hollerich gouf leschte Mount vum Poopst fir dëst Amt nominéiert.

D’Zeremonie ass um Samschdeg am Péitersdoum. Den Ryck Thill ass fir eis op der Plaz an huet mam designéierte Kardinol geschwat.

Fir de Lëtzebuerger Äerzbëschof Jean Claude Hollerich war d’Nominatioun zum Kardinol eng grouss Iwwerraschung. Wéi d’Nouvelle koum, war hie grad a Portugal an der Vakanz an souz an der Sonndesmass.

D’Annonce, datt nei Kardineel ernannt ginn, mécht de Poopst an der Regel kuerzfristeg. Sonndes den 1. September nom Angelus-Gebiet ass hei op der Péitersplaz den Numm Jean Claude Hollerich gefall. 5 Wochen vun der Ukënnegung bis zur Zeremonie.

Haut goufen déi designéiert Kardineel der Press presentéiert. A 5 Sproochen huet den Jean Claude Hollerich Interviewen ginn. Lëtzebuergesch däitsch, franséisch, italienesch a japanesch. Um 12.30 Auer gouf d’Basilika fir de Public zougemaach, fir mat de Preparatiounen unzefänken.

Déi ganz Zeremonie am Livestream op RTL.LU