De Plan Santé soll am Gesondheetssecteur eng integrativ Approche suergen. Déi wier och an den Aen vum CSV-Deptéierten Jean-Marie Halsdorf néideg.

Déi Conclusiounen, déi aus der Etüd gezu ginn, sinn déi, déi mir scho viru 6 Joer gezunn hunn, seet den CSV-Deputéierte Jean-Marie Halsdorf. Lëtzebuerg bräicht eng integrativ Approche am Beräich vun der Santé an e sougenannte Plan Santé.

CUT: Reaktioun Jean-Marie Halsdorf

Donieft géifen et haut nach vill Dokteren, déi bis iwwer 70 Joer schaffen, et wéisst een awer och net ob dat an Zukunft nach esou wier.

De Jean-Marie Halsdorf huet och d'Fro vun enger Universitéitsklinik opgeworf an ënnerstrach, datt eng ganz Legislaturperiod verluer gaangen ass. Deen neie Gesondheetsminister hätt awer déi richteg Conclusioune gezunn an dat wéilt d'CSV ënnerstëtzen.