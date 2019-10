"Komm, lieber Tod" heescht d'Youtube-Serie vum Stefan Lange, an där seng Geschicht iwwert säi Suicide-Versuch gezielt gëtt.

Selbstmord ass nach ëmmer éischter en Tabuthema, mat deem de Stefan Lange op eng aussergewéinlech Manéier gebrach huet. An enger 60-deeleger Youtube-Serie schwätzt den Däitschen iwwer säi gescheiterte Selbstmordversuch. Hien erkläert wéi et iwwerhaapt esou wäit komme konnt a wéi hien nees zréck an d’Liewe fonnt huet. De Stefan Lange war e Mëttwoch op Invitatioun vun der Ligue d’Hygiène Mentale als Gaascht Riedner zu Lëtzebuerg.

Wéi vill Ëffentlechkeet verdréit d’Thema Suicide? Dëser Fro ass de Youtuber Stefan Lange op den Deeg vun der Suicide-Preventioun nogaangen. De Mann, dee mat Depressioune geplot war, hat viru 25 Joer versicht, sech d’Liewen ze huelen. Fir dat ze verschaffen, huet hie spéider e Buch iwwer seng Geschicht geschriwwen. 2015 dunn, duerch den Dout vun enger Persoun déi him nostoung, koumen d’Suicide-Gedanken zréck. Eng Situatioun op déi de Stefan Lange guer net gefaasst war an op déi hie mat engem neien Opschaffe reagéiert huet. Déi Kéier iwwer Youtube. Ee fir d’Tabu-Thema Selbstmord dach aussergewéinleche Kanal.

Suicide an de Medien – fir Experten en ëmstriddent Thema. Besonnesch wéinst dem sougenannte "Werther-Effekt". Et ass bewisen, datt Thematiséierung an de Medien ufälleg Mënschen zum Suicide ureegt. Deen Effekt misst een och respektéieren, esou de Stefan Lange:

"Wir versuchen nicht diesen Suizidversuch zu heroisieren und zu beschönigen, sondern es hat eher eine dokumentarische Natur. Wir haben einen besonderen Wert darauf gelegt, dies in einem gewissen Rahmen zu machen.”

Ouni e Blat virun de Mond ze huelen, erzielt de Stefan Lange a 60 Episoden a méi wéi 8 Stonnen, wat hien zum Selbstmordversuch bruecht huet... a wéi hien et gepackt huet, nees Fouss am Liewen ze faassen:

“Suizidalität ist ein sehr langer Weg. Und das wollten wir einfach dokumentieren. Meine Geschichte ist ein ganzer Lebensweg. Und das ist nicht nur bei mir so, sondern bei vielen Menschen. Wir wollen diese vielen Entwicklungsschritte zeigen.”

Datt déi biographesch Serie och a virun allem en therapeuteschen Zweck fir hie selwer hat, dozou steet de Stefan Lange, dee sech net sécher ass, ob een hien nach hätt kënne vum Suicide ofhalen, wéi en d’Entscheedung bis getraff hat. Dofir wär et wichteg, fréi op Unzeechen ze reagéieren:

“Wenn ein Mensch das zum Beispiel mal äussert, dass das Leben nicht mehr lebenswert ist oder dass er am Liebsten tot wäre, das sind sehr deutliche Äusserungen, die werden aber oft nicht ernst genommen... Oder beschäftigt er sich mit Filmen um Tod oder mit Literatur. Man kann versuchen das zu erkennen. Es gibt Veränderungen, die sind erkennbar. Aber da braucht es schon ein bisschen Empathie und Interesse an der Person.”

No sengem mësslonge Selbstmordversuch am Mee 1994 goung et dem Stefan Lange nach méi schlecht wéi virdrun. Aus dëser Situatioun erausgehollef huet him eng al Frëndin, déi hien duerch Zoufall erëm begéint hat. Si hätt him ouni Jugement nogelauschtert, wär zu enger wichteger Vertrauenspersoun a Stäip ginn:

“Sie hat gesagt: Mensch, Stefan, ich habe morgen keine Zeit. Aber übermorgen treffen wir uns... Da musste ich ihr versprechen, dass ich mich bis dahin nicht umbringe oder keinen Mist baue. Diese kleinen Verträge haben mir geholfen, wieder in das Leben zurück zu finden. Das war sehr wichtig.”

Dës Frëndin hat de Stefan Lange och encouragéiert eng Therapie ze maachen. Wouduerch hien ugefaangen huet, seng Geschicht néier ze schreiwen. De Wee zréck an d’Liewe war e jorelaange Prozess, mat Réckfäll. Ma hie géif nees e liewenswäert Liewe féieren, seet de Mann, deen haut vill Virträg zum Thema hält, sech selwer awer och bremse muss. Ze vill iwwer de Suicide schwätzen, bekéim him net. De Stefan Lange réit awer och alle Mënschen, déi suizidär Gedanken hunn, sech hëllefen ze loossen.

Zu Lëtzebuerg kann ee sech dofir bei SOS Détresse op der Hotline 45 45 45 mellen.

Hei nach de Link fir op dem Stefan Lange seng Homepage.