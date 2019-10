Bei prominentem Besuch mussen Organisateuren ëmmer mat onerwaarte Virfäll rechnen, och am Grand-Duché.

Datt den Oldtimer, an deem de belsche Kinnek an déi belsch Kinnigin zu Lëtzebuerg chaufféiert ginn, eng Pann géing hunn, huet awer wahrscheinlech keen erwaart.

En Dënschdeg de Mëtteg, nodeems déi belsch Kinnekskoppel de Grand-Duc Henri, eng Rëtsch Lëtzebuerger Politiker an Awunner an der Stad begréisst huet, huet hiert Gefier fir e kuerze Moment gestreikt. De Kinnek Philippe a seng Fra Mathilde hunn d'Situatioun allerdéngs mat Humor geholl. Sou och de Premier Xavier Bettel, deen dem Zeenario am Reen amuséiert nogekuckt huet.