Um Weltdag vun der Wirbelsail gouf am CHEM zu Nidderkuer fir d’Thema sensibiliséiert.

All véiert Persoun huet am Liewe Réckeproblemer. An der Moyenne geet eng vun 10 Persoune wéinst Réckwéi an d'Urgence an et ass di zweet heefegst Ursaach, wéinst där Leit bei den Dokter ginn.

D'Zuel vu Mënsche mat Réckeproblemer hëlt zou an et ginn ëmmer méi Jonker, déi domat geplot sinn. Um Weltdag vun der Wirbelsail gouf am CHEM zu Nidderkuer fir d’Thema sensibiliséiert.

Fir sech präventiv viru Péng am Réck ze schützen, goufe verschidden Übunge presentéiert an et gouf gewisen, wéi ee sech beispillsweis richteg hält wann ee schwéier schleeft.

Dernieft krut een en Abléck an d’Clinique du Dos an déi verschidde Behandlungen, déi am Fall vun akutem oder chroneschem Réckewéi fir e Patient a Fro kommen.