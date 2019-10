An der Chambre de Commerce koum et um Donneschdeg de Moien zu 23 Handelsofschlëss tëscht Lëtzebuerger a belschen Entreprisen.

Dës Signature goufen am Kader vun der belscher Staatsvisitt gemaach. De Kinnek an de Grand-Duc waren op Besuch an der Handelskummer. Hei hu si sech och am gëllene Buch agedroen.