D'Techniken, déi an der Medezin ugewannt ginn, sollen un d'21. Joerhonnert ugepasst ginn. An deem Kader gouf e Mëttwoch den "Anatomage" virgestallt, ...

... dëst ass ee ganz modernen Anatomie-Dësch, presentéiert op der Uni Lëtzebuerg. Et handelt sech dobäi ëm ee virtuellen Dissectiouns-Dësch, mat deem Medezinsstudenten d'Anatomie vum Mënsch solle léieren.

Extrait Prof. Dr. Massard Op der Uni.lu gouf den "Anatomage" virgestallt.

Vun der nächster Rentrée u gëtt et jo op der Uni.lu en neie Medezin-Studium.

Bis ewell konnt ee jo just dat éischt Joer hei zu Lëtzebuerg absolvéieren, dono huet ee missen an d’Ausland. Vum Hierscht 20/20 u gëtt et dann ee komplette Bachelor. Dat heescht am 2. Joer kënne 25 Studenten fir di 3 Joer Bachelor am Land bleiwen. An deem Kontext gouf e Mëttwoch schonn an der Maison du Savoir zu Esch e virtuellen Dësch virgestallt, mat deem een dat maache kann, wat virdrun nëmme beim Sezéiere vu Läiche méiglech war.

De polyvalenten 3D-Anatomie-Dësch erlaabt et de Studenten an hiren Dozenten, de mënschleche Kierper ouni Aschränkunge kënnen ze erfuerschen. De Prof. Dr. Gilbert Massard erkläert:

"Mat deem virtuellen Enseignement si mir an der medezinescher Realitéit. Dir wësst, datt d'Chirurgie ëmmer manner mat grousse Schnëtt gemaach gëtt, mee mat klenge Schnëtt, wou een d'Kameraen an d'Kierperhiele bréngt - hei si mir an der selwechter Logik."

Eng Manipulatioun kann een ëmmer an ëmmer erëm maachen, wat bei reellem Sezéieren nëmmen eemol méiglech ass. Sou kéinten an Zukunft eventuell och Dokteren, déi an der Chirurgie-Ausbildung sinn, am Virfeld vun enger Operatioun an den Anatomage d‘CT-Biller vun hire Patienten aginn an üben - ähnlech wéi d Piloten am Simulator.

Eng 150.000 Dollar kascht déi performant High-End-Maschinn, déi zäitgeméiss ass an och aner d’Käschten aspuere soll. Net nëmmen, datt et hei am Land nach keng Reglementatioun fir e reellen Anatomielabo gëtt, wou eben un u Läiche geschafft ka ginn, a long term géif et och en enormen Investissement brauchen, déi Läichen ze konservéieren an esou e Laboratoire ze ënnerhalen.

D'Zukunft an der Medezin geet jo och ëmmer méi Richtung Robotik respektiv et gëtt ëmmer méi mat digitalen Hëllefsmëttel geschafft. E ganz innovativen Usaz deemno, dee fir déi zukünfteg Coursen an der Anatomie fir d‘Dokteren vu muer.