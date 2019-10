Géint 8 Auer e Samschdeg de Moie gouf et zu Näertrech bei Wolz eng Schéisserei. Eng Persoun gouf uerg blesséiert.

Éischten Informatiounen no soll et sech beim Täter a beim Affer ëm 2 Persoune vu Näertrech handelen, déi sech kannt hunn.

RTL-Informatiounen no goung et am Sträit ëm net-bezuelte Loyer, deen de Proprietär beim Locataire wollt afuerderen.

De Proprietär wier bei de Locataire un d'Dier schelle gaangen. Nodeems deen d'Dier opgemaach huet, wier et zum Schoss komm, deen d'Affer an der lénkser Schëller soll getraff hunn.

De Samu war op der Plaz an d'Affer gouf an d'Spidol bruecht. Den Täter, en eeleren Här, gouf verhaft.

D'Enquête leeft. De Procureur-adjoint Jean-François Boulot vun Dikrech ass op der Plaz.

© RTL Mobile Reporter

Wéi et am Trafic-Info heescht, ass zu Näertrech op der Héicht vun "der Hekt" de Policeasaz. Den CR329 ass do tëscht der Bretelle fir op Déierbech an Näertrech fir den Trafic gespaart.