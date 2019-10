Um Sonndeg géint 2.30 Auer gouf den Cihan Guzel zu Marbella a Spuenien festgeholl. Hie war een vu de meeschtgesichte Kriminellen an Europa.

De 34 Joer ale Belsch mat tierkeschen Originnen, war zu Lëtzebuerg zu 22 Joer Prisong veruerteelt ginn. Dat wéinst dem brutalen Iwwerfall op d'G4S-Zentral zu Gaasperech am Abrëll 2013. Deemools gouf et eng hefteg Schéisserei mat der Police.

De Guzel war a Spuenien mat enger falscher Identitéit ënnerwee. Wärend senger Flucht war hien och zu Bréissel, am Norde vu Frankräich an an Italien.



Fir seng Arrestatioun hu Lëtzebuerger, Belsch a Spuenesch Autoritéite zesummegeschafft.



Hien wäert elo u Lëtzebuerg ausgeliwwert ginn, an op Schraasseg an de Prisong kommen.

Offiziellt Schreiwes

Communiqué du Parquet général et de FAST – Luxembourg dans le contexte de l'arrestation du « most wanted » luxembourgeois, Cihan Guzel, en Espagne.

(28.10.2019) Grâce à l'excellente coopération des unités de recherches ciblées (Fugitive Active Search Teams - FAST) du Luxembourg, de la Belgique et de l'Espagne, Cihan Guzel (né le 01.11.1984), condamné comme co-auteur dans le contexte de l'affaire dite « G4S » a pu être repéré et arrêté dimanche, le 27 octobre 2019, vers 02.30 heures du matin, dans le sud de l'Espagne, à Marbella. Il était en possession d'une carte d'identité française émise sous un autre nom.

Informé la veille par ses contacts européens que le fugitif pourrait être présent sur place, le FAST Spain et le local FAST de Marbella avaient mis sur place un dispositif de surveillance qui a permis l'arrestation de Cihan Guzel devant une boîte de nuit à Marbella.

Cihan Guzel était en cavale depuis fin janvier 2018, après que son pourvoi en cassation avait été rejeté par la Cour de cassation du Luxembourg, le 25 janvier 2018. Auparavant il avait été condamné par la chambre criminelle du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, le 25 mai 2016 à une peine de réclusion de 22 ans, peine qui a été confirmée par un arrêt du 28 février 2017 de la chambre criminelle de la Cour d'appel.

Au cours des derniers mois, la Cellule Recherche Fugitifs du Service de police judiciaire, en coopération avec des services étrangers, a entrepris des recherches intensives afin de localiser le fugitif. Durant sa cavale, Cihan Guzel aurait été vu à Bruxelles, au nord de la France ou encore en Italie.

Il a fait l'objet d'une publication sur la webpage www.eumostwanted.eu depuis l'année 2018 et il a été le fugitif choisi pour la campagne FIFA en juillet 2018, réalisée par EUROPOL/ENFAST.

Une fois de plus, le réseau ENFAST s'est avéré d'une importance capitale dans l'arrestation d'un condamné s'étant soustrait à sa peine.

Le Service de l'exécution des peines du Parquet général fera parvenir les documents nécessaires aux autorités judiciaires espagnoles pour la remise de Cihan Guzel au Luxembourg en vue de son incarcération au Centre pénitentiaire de Luxembourg à Schrassig.

Tëlee-Reportagen iwwert den Iwwerfall op G4S

Iwwerfall op G4S - Cassatioun (Reportage vun Dezember 2017) D'Affekote vun den 3 Männer, déi zu 22 Joer Prisong veruerteelt gi waren, probéieren iwwert d'Cassatioun, fir dat Uerteel ausser Kraaft gesat ze kréien.