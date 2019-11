Angscht ass en normaalt Gefill, wat sech zur Krankheet entwéckele kann.

Op d'mannst all Fënnefte soll am Laf vu sengem Liewen emol un Angschtstéierunge leiden, dacks ouni ze verstoen, wat mat him lass ass.

Etüde weisen, dass et duerchschnëttlech 7 Joer dauert, bis e Patient mat enger Angschtstéierung sech Hëllef sicht an dat obwuel d’Krankheet esou verbreet ass. Eng 60.000 Persoune sinn am Joer zu Lëtzebuerg betraff, sief et vun Agoraphobie, sozialen Ängschten, enger Panikstéierung, spezifesche Phobien oder enger generaliséierter Angschtstéierung.

Angschtstéierunge gehéieren zu deene psychesche Krankheeten, déi am beschte behandelbar sinn, wou d’Psychotherapie am effikassten ass an net zwangsweis op Medikamenter muss zréckgegraff ginn. Wichteg ass awer, dass déi Betraffen d’Krankheet selwer erkennen a wëssen, wou se Hëllef fannen.

Weider Informatiounen an Ulafstellen zum Thema fannt Dir hei: www.prevention-panique.lu.

